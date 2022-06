La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, habló en su habitual conferencia matinal de los jueves y salió al cruce del juez Carlos Rosenkrantz, luego de que el integrante de la Corte Suprema de Justicia cuestionara la frase peronista "detrás de cada necesidad, nace un derecho".

Consultada sobre los dichos del cortesano en la Universidad Nacional de Chile, Cerruti dijo no sorprenderse por sus palabras y agregó: "Rosenkrantz expresa el corazón de la doctrina liberal". El ministro del supremo tribunal se había manifestado en el marco de una charla sobre derecho y populismo. “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué se entiende por necesidad y que se entienda por derecho a las acciones que no son jurídicamente ejecutables”, sostuvo el juez.

En el mismo sentido, la Portavoz ratificó la reunión que el presidente Alberto Fernández mantendrá con gobernadores esta tarde para discutir, entre otros temas como el subsidio al transporte, la modificación en la composición de la Corte Suprema de Justicia bajo los preceptos de mayor federalismo y democratización.

Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas

Confirmada la presencia del Presidente en la Cumbre de las Américas los próximos 9 y 10 de junio, Cerruti detalló cuál será la postura nacional en el encuentro de mandatarios. "En esa cumbre el Presidente va a llevar la posición de la Celac sobre cuál es la situación del mundo, cómo afecta la guerra en Ucrania y cómo tiene que ser una Latinoamérica unida y sin exclusiones", sostuvo.

"El presidente Biden lo invitó a tener una reunión más profunda el 25 de julio en Washington", contó sobre la charla telefónica entre ambos mandatarios este miércoles cerca de las 18 horas.

"Lo que el Presidente defiende es que no haya exclusiones en América Latina y que nuestra política exterior tenga que ver con acompañar un mundo donde la democracia se ejerza sin exclusiones", se explayó sobre la posición argentina respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes no fueron invitados por Estados Unidos a la cumbre.

Falta de gasoil

La escasez de gasoil que golpeó a ocho provincias y motivó el reclamo al Gobierno Nacional este miércoles también fue uno de las preguntas que respondió la Portavoz. "Hay un consumo en el norte que creció 20% respecto al año pasado. Tiene que ver con la cosecha, el crecimiento económica y el paso entre fronteras para comprar gas oil. Habrá exportaciones extra", aseguró.

El "gasto político" y la paridad de género

Otra de las preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada versó sobre los pedidos de "esfuerzo" al sector agroexportador y empresario en el contexto actual, consultando si no hay una idea del gobierno de recortar "gastos políticos".

"En la agenda del gobierno está constantemente la agenda de la gente. Entendemos que seguimos con el problema de la inflación y tenemos expectativas respecto a eso", comenzó Cerruti.

Cristina perdió el punch: no pudo someter al "paquete" Alberto Fernández

"Entendemos que las medidas tomadas sobre los salarios, paritarias, ganancias y monotributo hacen que se refuerce el salario. El crecimiento del empleo es central. Hay un número que nos alienta mucho: desde enero están bajando 7 mil personas pasaron a tener empleo", detalló.

También fue consultada sobre la disparidad de género en el gabinete nacional. "Hoy Elizabeth Gómez Alcorta estará dando detalles sobre su gestión en el Congreso. Los femicidios cayeron un 13%. Respecto a la paridad de género en el gobierno es un trabajo que tenemos por delante. No estamos conformes las mujeres que integramos este gobierno con la disparidad de todas las áreas", sostuvo.

Cerruti dio números sobre la recaudación

"La recaudación creció el 79,9% impulsada por la seguridad social, porque hay mas trabajadores en blanco y también por el crecimiento del impuesto a las ganancias. También implica un incremento en la coparticipación", dijo la funcionaria al comienzo de su alocución sobre el crecimiento económico y laboral que impulsa el ejecutivo.