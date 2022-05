Victoria Tolosa Paz: "Vamos a crecer cinco puntos en el segundo semestre"

La política y contadora, Victoria Tolosa Paz, habló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y analizó cómo es el presente de la política argentina y los problemas de la economía nacional. "Hay que dejar en claro que se respeten las decisiones, hay que estar de acuerdo con un plan en este caso económico y sino dar un paso al costado", expresó.

Primero quiero preguntarte si te parece bien que Alberto Fernández toque la guitarra y si te gusta cómo lo hace...

Alberto toca muy bien la guitarra, pero a mí no me gusta cómo canta. Pero creo que lo más lindo que pasó ayer en Varela es que por lo general cuando hay una fiesta patria, y un político está en un momento muy feliz, como él que acaba de ser padre, festejamos la Patria, y todo se resumía en ese escenario. Y yo canto muy mal pero, si puedo cantar en la ducha, empiezo el día muy contenta.

Victoria, decime, ¿hizo bien Feletti en renunciar y encontraste alguna similitud entre la renuncia de él y Máximo Kirchner a presidir el bloque de Diputados?

No, creo que son momentos distintos pero está claro que cuando uno asume una responsabilidad y no acuerda con el 'sí' de la política-económica macro que lleva adelante el ministro de Economía es claro que lo que mejor puede hacer uno es renunciar. Tenemos que construir en la macro para poder ir a la micro, es impensado que alguien pueda sostener un cargo si esto no sucede.

¿Y te parece que debería hacer lo mismo Basualdo?

(Federico) Basualdo creo que, en algunas expresiones -porque tampoco ha dado declaraciones- de algún modo indicó que no está de acuerdo con el aumento del Precio Estacional de la Energía Eléctrica. Basualdo tiene antes que definir si está de acuerdo con los secretarios. Pero, en un escenario donde la Argentina está creciendo y se está desarrollando, creo que es una asignatura que tenemos pendiente hace mucho tiempo: que el Estado invierta dinero y que no sea un gasto necesariamente, porque le estaríamos dando plata a quien lo necesita. El Estado tiene la obligación de trabajar sobre la eficiencia de ese recurso, cómo lo distribuimos.

Como una cuestión de protocolo, ¿aquel funcionario que no esté de acuerdo con el rumbo macro debería renunciar?

No sé si es así. Pero es muy difícil que vos puedas aplicar política de precios como Roberto (Feletti), que quiere, de por sí, el plan económico macro de Guzmán. Para él, es la búsqueda de bajar la inflación, porque esto no es solo el control de precios, sino que tiene que ver con las reservas, con las expectativas, con el desendeudamiento y con una variedad de puntos que se me van a escapar probablemente, pero son fundamentales.

Sintetizando, esto significa que una cosa es estar en una área como el PAMI o el ANSES pero, aquellas áreas que tienen que ver con la macro, como lo es la Secretaría de Comercio Interior o lo relacionado con la energía, ahí sí hay que estar de acuerdo y sino renunciar.

No lo quiero poner en palabras mías, siendo funcionaria pública hace más de 20 años y en distintos cargos no es correcto. Pero en distintos puestos, si vos no coincidís, lo más sano es lo que hizo Roberto Feletti. Si vos queres llevar adelante un plan y tu superior no está de acuerdo con ese plan no lo podes llevar adelante. Lo que sí, el Estado necesita cierto verticalismo, pero en un marco conjunto es diferente. Hay que dejar en claro que se respeten las decisiones, hay que estar de acuerdo con un plan en este caso económico y sino dar un paso al costado. Es bastante irracional, porque, o uno está de acuerdo, o hay que buscar la salida. No podés cumplir tus misiones y funciones, sino.

Vos sos contadora, o sea que el tema económico integra tus bases de conocimiento, y fuiste una de las funcionarias que más defendió a Martín Guzman. ¿Creés que el riesgo de enfriamiento de la economía internacional pueda generar enfriamiento en la economía nacional y se llegue a un segundo semestre donde no se comience a ver el crecimiento de la economía de las que tiene expectativas el Presidente?

Creo que el problema más grande, que tenemos hoy, no es el crecimiento, ya que se trata de instalar -desde el lado de la oposición- a modo de cántico homogéneo, que la Argentina no crece. Desde el 2011, Argentina no tenía dos años consecutivos de una curva de crecimiento exponencial. Este 2022 ya no saben cómo negar lo que está ocurriendo.

¿Y cómo crees que va a ser el segundo semestre?

Vamos a crecer. Todo indica que podemos crecer un 5% y que el crecimiento está atado con la capacidad de tener las reservas, los dólares para anticipar este crecimiento, y lo que tenemos que custodiar con esas reservas. Creo que tenemos un problema muy importante en la redistribución de ese crecimiento porque esto es matemático: cada vez que crecemos un punto, hay que ver cómo esa puja distributiva llega a los sectores del trabajo.

El 40% de trabajadores formales está por abajo de la línea de la pobreza en sus ingresos, y son los que se levantan todos los días, se toman dos bondis, un tren, llegan a la fábrica y llegan a la mitad de la línea que tienen que llegar. Esto es realmente complicado porque su salario se destruyó. Estamos recomponiendo esos salarios, mucho más lento de lo que esperábamos porque trabajamos sobre la economía real. Lo que tenemos que hacer es, con capacidad política y reconociendo la inflación, trabajar para que el salario le gane a la inflación y un Estado que inyecte a los sectores informales bonos de ingresos mientras empecemos a trabajar con una línea descendiente de la inflación.

Nuria Am (NA): ¿Cómo se hace para gobernar un país con visiones muy distintas entre, por ejemplo, Alberto y Cristina?

Estoy convencida de que hay más acuerdos que desacuerdos. Nosotros ya estuvimos en un pasado con situaciones donde el presidente y el vicepresidente no coincidían, como el caso de Cristina y Cobos. Alberto Fernández y Cristina, en este caso, coinciden en cómo y de qué manera quieren que esté el país que es en función del entramado de trabajo, que haya inversiones, desarrollo. Pero lo que no están de acuerdo es cómo se está manejando la economía. Existe una mirada que tiene que ver con que hay una visión diferente entre ambos, porque Alberto quiere controlar el déficit fiscal y la emisión monetaria, y Cristina tiene un proyecto por que aumente rápido el salario. El problema es que Macri nos dejó una economía endeudada. Y, cuando hablamos de deuda, no solamente lo hacemos con respecto al sector privado, que es lo que tenemos que sacarnos de encima, sino también el Fondo Monetario.

Juan Luis González (JLG): Estuviste el martes a la noche en el Partido Justicialista, con Alberto Fernández, en lo que fue la reaparición pública de Gines González García, ex ministro de Salud. Te consulto, ¿hay una recomposición ahí de la relación a nivel político o personal? Y a nivel político, ¿tiene lógica que aparezca Gines tan cerca de Alberto teniendo en cuenta que lo del "Vacunatorio VIP" quizás fue una de las manchas más grandes que tiene este Gobierno?

En el locro patriótico que hicimos el 24, en vísperas del escenario principal, en ese marco consideramos importante compartir momentos con los ministros que fueron y son muy importantes. En ese marco, claramente, estaba presente un hombre que fue reconocido por todo el periodismo y que, independientemente de lo que pasó con el tema de las vacunas, es un hombre que se respeta, aprecia y quiere.

Creo que la foto es, hasta dentro del peronismo, sumamente valorada independientemente de todo lo que se pueda decir. Y lo vivimos así. Sentimos que le ha dado mucho a la Argentina y eso tiene que ver con la respuesta de un Estado que se construyó en la provincia de Buenos Aires, y en todo el país. Por todo lo que se haya dicho, es solo un capítulo que a él le hizo daño y fue un error que arruinó una carrera, pero que también habla de una humanidad muy pocas veces vista.

