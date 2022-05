El expresidente Mauricio Macri habló sobre la posibilidad de candidatearse para las elecciones 2023 y analizó quiénes son los principales nombres del PRO para competir por ese lugar. Con críticas hacia el presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exmandatario calificó al mandatario de "actor secundario". Aseguró, además, que está escribiendo un libro sobre su padre, Franco Macri.

De cara a los comicios del año próximo, Mauricio Macri dijo que no “especula con su candidatura” y puso de manifiesto su peso específico dentro de Juntos por el Cambio respecto a dar “su opinión” sobre los candidatos que puedan competir. “Estoy seguro de cuál es mi relación con el 41% que nos votó en 2019″, expresó sin mayores detalles. “Yo no estoy especulando, no le tengo miedo a una interna ni a una elección”, agregó el expresidente entrevistado por Viviana Canosa en A24.

“Tienen un largo año para demostrar que pueden llevar adelante el cambio necesario”, dijo sobre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la titular del PRO, Patricia Bullrich, y la diputada María Eugenia Vidal. Un mensaje con desafío para los "curas que quieren ser Papa", como afirmó en anteriores oportunidades.

“Si veo que alguno expresa realmente un cambio, ahí voy a decir mi opinión”, marcó la cancha intra espacio cambiemita. “Me comprometí, no puedo abandonarlos", manifestó al núcleo de votos que todavía conserva, en simultáneo con una creciente imagen negativa al igual que Cristina Kirchner, como informan las encuestas. “No estoy para luchar ambiciones personales”, aclaró Macri.

En la presentación de la entrevista, difundida este miércoles 25 de mayo, desde el estudio de televisión, la conductora de Viviana con vos anunció el reportaje con la imagen de Macri en la pantalla y la canción No me arrepiento de este amor, reinterpretada por Attaque 77.

Segundo tiempo: Mauricio Macri ha instalado "la revancha"

Qué dijo Macri de Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Mauricio Macri develó también una antigua conversación que mantuvo con Cristina Kirchner cuando ella era presidenta y él ocupaba el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2014. “‘¿Por qué dice eso?, yo lo recibo cuando quiera’”, lo reprendió la entonces mandataria, luego de que Macri hubiera dicho que no lo llamaba.

Luego recordó parte del contenido de la charla. “Nunca vi hablar tan mal a alguien como ella de Alberto Fernández. Barbaridades me dijo de Alberto Fernández porque ella estimaba que los había traicionado a ella y a Néstor", contó.

Acto seguido, ancló esta charla privada con el tuit donde CFK eligió a Alberto Fernández como candidato presidencial en 2019. “Cuando vi eso dije: ‘Esto no va a andar bien, está mal’”, manifestó. Y apuntó contra la ahora titular del Senado. “El cinismo y la negación de la realidad son características que Cristina Kirchner tuvo siempre”, disparó.

“Ella inventó este Gobierno, puso a este Presidente sin relación con la Argentina, un personaje secundario sin liderazgo propio. Ella tiene que hacerse cargo de lo que hizo”, agregó. Sobre sus causas judiciales, aseveró que se trata de una persecución por parte del kirchnerismo.

Cristina Kirchner, Mandela y la Madre Teresa, en un álbum histórico de la reina Isabel II

Macri vinculó a Milei con un discurso "violento"

En el juego del "que sí que no" que la parte más dura del PRO viene sosteniendo con el diputado Javier Milei, en esta oportunidad Macri eligió superponer las diferencias que lo separan del libertario.

“Tenemos diferencias, yo le dije que no me gusta el lenguaje que usa, me parece demasiado violento por momentos. Y creo que hay simplificaciones en las que no hay que caer”, sostuvo. “Valoro que vino a defender ideas por las cuales yo peleo desde hace 18 años: libertad política junto a política económica”, agregó.

Macri por Macri: el libro que el ex presidente escribirá sobre su padre

Fallecido en marzo del 2019, Franco Macri fue uno de los empresarios más importantes del país. El ex presidente, que volvió a develar la tensa relación que mantenían, aseguró este miércoles que escribirá una biografía sobre su padre.

“Estaba dividido en dos. Por un lado, era el doctor Jeckyll, y por el otro, Mr. Hyde. Desde una posición, me amaba incondicionalmente, y desde la otra me quería destruir”, aseveró.

También se refirió a su muerte: “Desde que se fue en paz, yo también me quedé en paz”. Aclaró, sin embargo, que lo quiere y lo respeta.

