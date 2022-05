Patricia Bullrich, a favor de Javier Milei: "Tenemos que hablar de sus ideas, con las que concuerdo”

La presidenta del PRO Patricia Bullrich sostuvo que se debe realizar un cambio radical en el estado y aseguró que "los argentinos están convencidos" de llevarlo adelante. Además, volvió a mencionar su aval a las ideas del diputado Javier Milei. "Tenemos que hablar de sus ideas, con las que concuerdo”, propuso.

Los últimos días de la ex ministra de Seguridad fueron de alta participación en la agenda pública por dos hechos. El primero de ellos por la batalla judicial contra el presidente Alberto Fernández por el contrato que Argentina no firmó con Pfizer, durante el 2020, donde había deslizado que hubo pedido de dádivas entre el laboratorio y los funcionarios para acceder a las vacunas. El segundo, buscando voto adolescente y asistiendo al recital de la cantante Tini Stoessel, el fin de semana.

Bullrich volvió a apuntar en la noche de este domingo 22 de mayo contra el Presidente, tendió puentes con los postulados de Milei y confiando en un regreso cambiemita a la Casa Rosada en 2023, habló de cambios en la raíz estatal.

Qué dijo Bullrich sobre Alberto Fernández y Javier Milei

Luego de haber asistido el martes a la segunda audiencia con el Presidente, que exige un resarcimiento de 100 millones de pesos, Bullrich se volvió a referir a sus dichos respecto a Pfizer y los rectificó.

“Sabía que había un contrato para firmar y no lo firmó. Él no podía ignorarlo. Debería reflexionar seriamente porque en todo momento planteo contradicciones. Con la fiesta en Olivos, el Vacunatorio VIP y hasta la suba de la inflación. Me parece que Alberto Fernández se tiene que exigir a sí mismo”, dijo Bullrich en diálogo con José del Río en Comunidad de negocios (LN+).

La presidenta del PRO también habló del libertario Milei y confirmó su filiación ideológica con el economista: “A mi me parece que nosotros no tenemos que estar hablando de una persona. Tenemos que hablar de sus ideas, con las que concuerdo”, dijo Bullrich.

“Yo creo que el despertar de muchos jóvenes sobre la idea de la libertad es muy importante. Veo también un despertar de muchos otros que se dan cuenta de que la política tiene que dar y no acomodarse. Es también un buen camino”, concluyó.

Cambio radical en el Estado

“El pueblo argentino quiere un cambio. Necesitamos afrontar la crisis. Hay que también bajar las retenciones, el IVA, pero más importante es bajar la cantidad de empleados que tiene el Estado. Hay que encarar un cambio drástico del Estado, profundo y de fondo. Es el único camino y hay que hacerlo de inmediato”, dijo la líder del PRO. Aseguró además que “los argentinos están convencidos ahora de necesitar un cambio profundo”.

Dentro de las posibilidades de llevar adelante ese cambio, le asignó valor al mérito y sostuvo que sus dichos no son promesas, sino ideas a trabajar. “La única manera en que uno debería poder obtener un cargo público es presentado las credenciales necesarias y por concurso. Tiene que haber un sistema basado en el mérito. Y yo no quiero prometer que voy a hacer todo esto. Yo quiero trabajar para que ese cambio se produzca”, dijo.

“Considero que nosotros como Juntos por el Cambio tenemos que practicar a fondo la ética de la austeridad. No gastar nada de lo que no signifique de utilidad social para nuestro país. Cada peso que gastamos de más es un peso que la gente paga con inflación. Hay que poner el foco en la sociedad y no en el Estado”, opinó.

