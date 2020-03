Fuertes críticas de Bullrich y Negri al discurso de Alberto Fernández

El discurso de Alberto Fernández recibió la crítica de gran parte de la oposición. Sobre todo de la alianza que fue gobierno hasta diciembre de 2019, con el macrismo como eje central. Es que lo que ahora se denomina "Juntos por el Cambio" fue el objetivo de varios de los golpes que tiró el presidente cuando hizo referencia al país que encontró.

Una de las primeras en salir a cuestionarlo fue la exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien se expresó a través de Twitter.

"Alberto Fernández dice que la mentira es la mayor perversión, pero en su discurso mintió sobre todo en lo que hicimos en seguridad. No niegue la realidad, Alberto, los logros en nuestro modelo de gestión están a la vista y los argentinos lo saben", sostuvo la exfuncionaria. Y agregó luego: "Miente en el narcotráfico. Miente en los números. En nuestro gobierno aumentamos el decomiso de drogas y disminuimos los homicidios, convirtiéndonos en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Ellos quieren anular la lucha contra el narcomenudeo que es donde más homicidios se generan".

Pero Bullrich no solo publicó sus palabras, sino que también retuiteó las expresiones que salieron de la cuenta oficial del partido que preside. El community manager del PRO escribió primero el siguiente textual de Alberto: "A 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la AFI desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia”. Tras citar al mandatario, la agrupación macrista contestó: "En 2017 el presidente Mauricio Macri ya ordenó la desclasificación de todos los documentos de inteligencia relacionados con la AMIA".

No fue el único guante que recogió la cuenta de Twitter del partido opositor. Ante las referencias de Alberto a una supuesta "decadencia de la infraestructura ferroviaria por falta de mantenimiento”, el PRO respondió: "En 2015-2019 se hicieron las inversiones en infraestructura ferroviaria más importantes en 60 años. Esto permitió más que duplicar el volumen de transporte de carga".

AF: “Decadencia de la infraestructura ferroviaria por falta de mantenimiento”.



En 2015-2019 se hicieron las inversiones en infraestructura ferroviaria más importantes en 60 años. Esto permitió más que duplicar el volumen de transporte de carga.

Por su parte, el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, también le respondió al mandatario. El dirigente de la Unión Cívica Radical indicó: "Me hubiera gustado escuchar que nos dijera cuándo va a mandar el Presupuesto, porque no tener esa herramienta, no es bueno para el Gobierno, retrasa al país. Me parece bien que se recupere el valor de la palabra, pero deberían buscar los videos que tienen guardados en un placar en los que hablaban muy mal unos de otros. Me parece bien lo de los jueces amigos -eso yo lo aplaudí- porque desde el 83 la mayoría en el Senado la han tenido ellos, y han nombrado a los jueces, pero nunca hizo referencia a que los jueces deben investigar los hechos de corrupción, sin importar el color político”.

Mario Negri, sobre el discurso de Alberto

Negri no fue el único de la UCR en saltar como leche hervida. También lo hizo el exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo: "El presidente Alberto Fernández habló de discurso y del valor de la palabra cuando viven permanentemente del relato, por lo cual siempre dije que no hay que mirarlos por lo que dicen sino por lo que hacen. No nos negamos a generalidades que son positivas, pero luego habrá que ver cada proyecto en particular".

Uno de los más ofuscados en el partido centenario fue el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Álvaro de Lamadrid, quien tuiteó: "El Presidente ha demostrado con la importancia que le da a las iniciativas en materia judicial que la impunidad es su principal política de Estado. No habló de mundo ni de la región ni condenó la dictadura de (Nicolás) Maduro.También estuvo ausente definiciones de política de seguridad".

En tanto, el radical Gonzalo Del Cerro, diputado nacional por Santa Fe, disparó: "El Presidente anunció el inicio oficial del ‘Plan Salvataje a Cristina’, que es el verdadero propósito de la anunciada reforma judicial, designar jueces subrogantes amigos, ya que esperan jubilaciones masivas, y más fiscales, para la acción de la Justicia, y así lograr que caigan las prisiones preventivas y las causas judiciales en las que se investiga por corrupción a la vicepresidenta".

