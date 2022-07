La oposición explotó por el super cepo al dólar turista: "Son insaciables"

El supero cepo del Gobierno al dólar turista, subiendo de 35 a 45% el impuesto para las compras y gastos en el exterior, generó el inmediato rechazo de la oposición: "Son insaciables".

"El populismo cuando no tiene recursos avanza sin escrúpulos contra la clase media. El Gobierno creó el impuesto PAIS (al dólar turista) ni bien asumió para enfrentar la 'emergencia'. Pero multiplicó esa emergencia exponencialmente y ahora decide subir el impuesto", expresó Mario Negri.

En esa línea, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, arremetió: "Son insaciables".

"¡Basta de impuestos!"

A su turno, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fulminó al Gobierno por el super cepo: "Presidente: miles de argentinos ahorran durante años para viajar —tal vez por única vez en su vida— al exterior. ¡Basta de gastos inútiles! ¡Basta de impuestos! #BastaDeImpuestos".

Mientras que el diputado nacional Martín Tetaz señaló: "Agregan otro 10% a la percepción a cuenta de ganancias para compras y turismo en el exterior. Ahora hay que pagar un crocante 45%, además del 30% del impuesto país".

La ministra de Economía, Silvina Batakis.

El diputado del PRO, Gerardo Milman, cuestionó: "Sin ajuste por inflación y con los valores actuales proyectados, este impuesto de adelanto de ganancias y bienes personales es inconstitucional y confiscatorio. ¿Se darán cuenta alguna vez de que la erran en todas?".

Por su parte, el legislador nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, atacó: "LA CASTA vs TU LIBERTAD Batakis dijo que se sentía cómoda con el tipo de cambio... Y ahora te aplican un nuevo garrotazo... LA CASTA vs TU PROPIEDAD Además, es una forma de obligarte a aumentar la base imponible del impuesto inflacionario... LA CASTA vs TU FUTURO".

La medida se conoce una semana después de la polémica frase de la ministra de Economía, Silvina Batakis que había dicho que el "derecho a viajar colisiona con el derecho al empleo".

