El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la detención de Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma y principal imputado en la causa por la distribución de fentanilo contaminado, un escándalo sanitario que ya provocó casi 90 muertes en hospitales de todo el país.

La decisión judicial se basó en los resultados de las pericias técnicas y en los testimonios de exempleados que confirmaron múltiples irregularidades en la elaboración y control de calidad del medicamento.

Noticia en desarrollo....