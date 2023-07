El senador Oscar Parrilli cruzó duramente a Aníbal Fernández por sus nuevas críticas a La Cámpora y puntualmente al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, a quien, de acuerdo al ministro de Seguridad "le falta un montón de hervores para ser presidente". "Está enojado con la vida", dijo el dirigente neuquino de Unión por la Patria.

La ofensiva de Fernández contra el sector que lidera Máximo Kirchner y tiene como uno de sus principales referentes al ministro del Interior no es nueva. Al menos desde que llegó al Gabinete de Alberto Fernández, Aníbal dejó de ser un paladar negro kirchnerista para convertirse en un crítico duro. Y ahora la ligó "Wado", que viene de ser uno de losnombres que estuvo entre los posibles candidatos oficialistas de cara a las elecciones.

En ese panorama, Parrilli aseguró que "me causa rareza, no sé qué le está pasando. Está enojado con la vida, parece, se mira al espejo y se enoja, y no me parece justo".

Durante una entrevista en La García (AM 750), el referente de Unión por la Patria y uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner se despachó contra el ministro de Seguridad. "Muchos compañeros me preguntan '¿qué le pasa a Aníbal Fernández? ¿Por qué cambió?'. Habrá que preguntárselo a él. Yo recuerdo que La Cámpora fue su soporte en las elecciones 2015. Cuando uno lo escucha hoy, siento rareza. No sé qué le está pasando", lanzó.

En ese sentido, Parrilli recordó que "Máximo y La Cámpora fueron su soporte, se esforzaron, dedicaron su cariño y su mística a esa campaña (la del 2015, donde el ministro era candidato a gobernador)". E inmediatamente incorporó que "los medios lo acusaban de ser 'la morsa', y tanto Máximo como otros compañeros lo defendían".

A comienzos de la semana, el ministro de Seguridad manifestó en tono verborrágico que a su par de Interior "le falta un montón de hervores para ser presidente". Pero también salió al cruce del diputado nacional e hijo de la vicepresidenta: dijo que Máximo "no es" Néstor Kirchner. Otra vez causó enojo entre los militantes duros del kirchnerismo.

Por otra parte, el senador y referente del espacio oficialista fue consultado acerca de la invitación que hizo Máximo Kirchner a su madre para que se involucre de manera activa en la campaña presidencial.

Después de tener un rol clave en la elección de la fórmula de síntesis integrada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la vicepresidenta bajó su perfil.

"Máximo le ha pedido que asuma un rol de campaña, pero lo decidirá ella", lanzó el integrante del Instituto Patria.

Más allá de eso, celebró la fórmula elegida por el oficialismo frente a los pronósticos que esgrimía la oposición. "Muchos vaticinaban el fin del kirchnerismo, que no éramos competitivos. Y hoy creo que la taba está en el aire. No es seguro lo que va a pasar", manifestó.

Parrilli, absuelto

Finalmente, el senador de Unión por la Patria manifestó su satisfacción por la decisión judicial que lo absolvió de una causa por presunta administración fraudulenta en el marco de la licitación por la impresión del libro "La Década Ganada".

"Era lo esperable en esta causa, nos acusaban inventando cosas falsamente. Me acusaban de hacer una licitación que ganó Casa de la Moneda para llevar adelante un libro que después, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, no se llevó adelante. Pero no hubo ningún perjuicio para el Estado", manifestó.

El senador dijo que fue una causa impulsada mediáticamente al sostener que "la condena fue la que publicaron en sus medios durante siete años difamándonos y agraviándonos".



"El daño está causado. Han afectado mi buen nombre y honor y el de mi familia. Lo mismo hicieron con Cristina, que es a la que más causas le armaron", completó.

