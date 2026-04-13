Javier Milei sigue dedicado a disputar el relato en torno a su programa económico. Días después de admitir que "estos meses fueron duros", el presidente ahora afirmó que "es falso que estemos mal". "Hemos ordenado el desastre heredado, y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región", aseguró.

El jefe de Estado se volcó a opinar en la red social X (ex Twitter), su plataforma de comunicación preferida, donde suele compartir decenas de mensajes diarios, en general elogiosos a su gestión. En la noche de este 12 de abril, Milei publicó una "reflexión de domingo" para volver a respaldar su programa económico, pese a las críticas de diversos sectores sobre problemas en la economía real y el nivel de los salarios.

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"REFLEXIÓN DE DOMINGO. Tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar: en Argentina, cuando al país le iba 'tan mal' como dicen que le va ahora ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?", afirmó el primer mandatario. "Y cuando había un shock externo negativo, en cualquier lugar del mundo ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa?", agregó.

Milei luego planteó: "Si nos va tan mal ¿cómo explican entonces que, el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? ¿Cómo explican el riesgo país en torno a los 550 si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2.000?".

Milei con sus ministros.

"Spoiler para el lector: hay una única lectura, es falso que estemos mal. La única razón por la que esta vez está siendo diferente, es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado, y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región", completó el presidente. La alocución se cerró con las siglas "MAGA!" (Make Argentina Great Again, o Hacer Argentina Grande de Nuevo) y "VLLC! (Viva La Libertad Carajo).

Agenda de Javier Milei esta semana, con foco en lo internacional

El presidente comienza una semana con su agenda enfocada en el plano internacional y la búsqueda de inversiones. Este martes 14 de abril dará un discurso frente a empresarios norteamericanos y el viernes 19 realizará un nuevo viaje hacia Israel.

En el primer evento, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el mandatario se reunirá con autoridades empresariales para dialogar sobre los ejes que atraviesan el desarrollo del país. Será en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC). Milei cerrará la jornada de actividades con un discurso en el que compartirá su visión económica y de competitividad.

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En los próximos días, el presidente encabezará reuniones de Gabinete para coordinar las acciones ministeriales y definir cambios en el equipo, luego de los sucesos de la semana pasada, según reportó la agencia Noticias Argentinas.

Milei en Israel. Foto: AFP.

El viernes 19, Milei realizará su tercera visita oficial a Israel para participar en los actos por el 78° Día de la Independencia (Iom Haatzmaut) y cumplir con el rol simbólico de encender una de las antorchas en la ceremonia del Monte Herzl. El viaje, que coincide con un momento de tregua frágil en la Guerra en Irán y todavía está sujeto a revisión por temas de seguridad, culminará el miércoles 22.

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