Pablo Moyano dijo que su paritaria "rompió el techo" del Gobierno: "La tienen recontra adentro"

Pablo Moyano, líder de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, negó que los sindicatos hayan llegado a acuerdos con el Gobierno sobre la reforma laboral propuesta por Javier Milei en la ley de Bases. Además, cuestionó al Presidente por no cumplir con las promesas relacionadas con los acuerdos salariales.

"La paritaria de Camioneros rompió el techo que quiso imponer el FMI. La tienen recontra adentro", señaló Moyano en diálogo con radio AM750. Y agregó que "el Gobierno está encerrado en su propia realidad. Hay un montón de problemas que el gobierno no está viendo”.

Moyano señaló que nunca hubo una “reunión secreta” entre el Gobierno y la CGT y precisó que en el único encuentro que mantuvieron no se habló de la reforma laboral". El planteo llega en medio de los acuerdos que busca tejer el Ejecutivo con la oposición dialoguista para avanzar en la nueva ley de Bases, cuyo tratamiento comenzará hoy en el Congreso.

Pablo Moyano sobre la reforma laboral: "No es negociable"

"Un día te dicen una cosa. Después van sacando distintos ítems. Hasta ayer, la reforma laboral salía completa. Todavía no sabemos qué va a presentar el Gobierno, nosotros la rechazamos de plano la Reforma Laboral. No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar ellos mismos”, señaló el líder la CGT.

“No es negociable. Es regresiva porque te sacan derechos y represiva si llevas adelante una medida de fuerza. Todo eso es rechazado por la CGT ", precisó el líder del sindicato.

En otra línea, Pablo Moyano, expresó: "El 1° de mayo vamos a conmemorar el Día del Trabajador, pero también vamos a rechazar la política de ajuste. Esa marcha junto al paro del 9 de mayo van a ser masivos". En este contexto, señaló que la creciente indignación se origina debido a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno libertario.

Luego, consultado por la asistencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires a la movilización en defensa de la educación pública, Moyano dijo: "Invitaron a Axel Kicillof al escenario y él no quiso subir. Estaba a dos metros de él. El Gobierno hizo circular un video para intentar tapar el sol con la mano y así descalificarlo".

Tras confirmar que fue invitado al acto que hará Cristina Kirchner este fin de semana en Quilmes, Moyano aseguró: “Siempre hay expectativa por el análisis políticos y económico que va a hacer. Nadie puede poner en duda la capacidad de oratoria que tiene y el análisis que ha hecho en estos cinco meses de Gobierno”.

RM/LT