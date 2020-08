Para bajar la curva, el Gobierno lanza una "estrategia agresiva"

r.A.

“Estamos perdiendo la oportunidad de concientizar cada vez que un intendente contagiado le dice a sus vecinos que están bien y los síntomas son los de una gripe”, le dijeron al unísono los especialistas de la salud al Presidente. En el Gobierno coincidieron en que en esta etapa se necesitan mensajes contundentes y más agresivos para lograr el cumplimiento de la cuarentena ante el avance del coronavirus.

De acuerdo a los datos que se recogen de las entrevistas a los infectados, la mayoría de los contagios se dan a partir del vínculo social, por lo que en la Quinta de Olivos avanzaban en una nueva estrategia para insistir con la responsabilidad social. “En estos días quedó claro que las actividades que funcionan con protocolo no son el problema. Los comercios cumplen con las normas y no hay contagios, las fábricas del conurbano funcionan en su totalidad y no hubo ningún foco como se decía que podía suceder”, detallan sobre las aperturas con las que se avanzó en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Habrá mensajes de referentes del deporte, la cultura y el espectáculo para lograr el acatamiento del aislamiento que continuará hasta el 16 de agosto. El objetivo es llegar a los jóvenes. “Tienen que entender que son vectores de contagio para los adultos mayores que son los que fallecen”, dijeron los médicos que integran el comité de expertos en el último encuentro con Fernández.

También hubo quejas porque los llaman “militantes de la cuarentena” y, entre risas, el Presidente les dijo: “Lo son, si ahí tienen al dictador”, mientras señalaba al infectólogo Pedro Cahn.

En el Gobierno aseguran que desde el 20 de marzo los mayores de 60 son quienes más cumplieron con la cuarentena. Según los números, de 153.520 infectados al 24 de julio, solo 22.212 son casos en personas mayores, lo que representa el 14,5 %.

Sin embargo, este grupo representa el 81,6 % de las muertes. Mientras que la letalidad de los contagios es del 1,8 %, el número asciende al 10,3% en los adultos mayores. Ante estas cifras, el mensaje será dirigido a sus familiares, tal como se vio en el spot que lanzó días atrás el Gobierno en el que la familia se reúne para festejar los 70 años de un jubilado que por la reunión social se contagia de coronavirus y termina con respirador oficial.

“Les pido a los jóvenes que hagan un esfuerzo”, dijo el Presidente ayer durante el anuncio de extensión del aislamiento. En los próximos días, habrá paso hacia una “estrategia agresiva” en la que se dejen de lado los “mensajes amigables” de concientización de los cuidados de distanciamiento. “No pretendemos generar miedo, pero sí la sociedad entienda que ahora depende de cada uno”, dicen en la Casa Rosada.

El Gobierno grabó cerca de 30 testimonios de pacientes recuperados que atravesaron los últimos meses por la enfermedad y estuvieron en estado crítico. Serían parte de los próximos mensajes.