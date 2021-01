Para Carrió, Zaffaroni y Aníbal actúan con "ignorancia y mala fe" y CFK está "desesperada"

Elisa Carrió encendió el ventilador y apuntó contra Eugenio Zaffaroni y Aníbal Fernández, y acusó a Cristina Kirchner de estar detrás de sus planteos. En concreto, la líder de la Coalición Cívica ARI aseguró que sus declaraciones vuelven a representar un “ataque al orden constitucional”, un concepto que ya había planteado cuando pidió el juicio político de la vicepresidenta.

El ex juez de la Corte Suprema despertó reacciones diversas cuando le pidió al presidente, Alberto Fernández, que firme un indulto para salvar la situación procesal de Amado Boudou y otros ex funcionarios con sentencias en contra. El ex ministro, en tanto, pidió públicamente que se impulse una ley para limitar el control de constitucionalidad de las normas que tienen los jueces. “Son afirmaciones realizadas con ignorancia y mala fe, que violan la Constitución y los tratados internacionales contra la corrupción”, expresó Carrió en un comunicado junto a Maximiliano Ferraro (presidente del partido) y Juan López (titular del bloque de diputados). "Cristina Kirchner es quien propicia estas iniciativas desesperadamente", añadió.

“Existen ignorancia y mala fe en los reclamos de indulto de Zaffaroni. El artículo 36 de nuestra Constitución equipara los delitos de corrupción a los de traición a la Patria y atentado contra el orden democrático, y los excluye de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Caso cerrado, los juicios tienen que seguir”, aseguraron Carrió, Ferraro y López.

Zaffaroni había planteado el lunes que "la figura que hoy existe es el indulto”. "Sin el indulto van a seguir los presos políticos. El indulto es un acto de Gobierno que existe en todas las constituciones", argumentó.

Carrió 2021, una candidatura que busca condicionar

Desde la Coalición le retrucaron: “Los delitos de corrupción ya han sido declarados imprescriptibles por la Cámara Federal de La Plata, en un fallo extraordinario del gran jurista y juez Leopoldo Schiffrin en el año 2016, y luego por la Cámara de Casación Penal Federal en el año 2018. ¿Cómo se les ocurre indultar o amnistiar delitos imprescriptibles?”.

Y además anticiparon que van a solicitar su destitución como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Vamos a analizar la conducta de Zaffaroni y a solicitar su destitución como juez de la Corte Interamericana, porque su desconocimiento de convención de esa organización contra la corrupción es intolerable”, agregaron.

“También hay ignorancia y mala fe de Aníbal Fernández cuando afirma que una ley puede limitar el control de constitucionalidad. Esta cuestión fue saldada definitivamente en el artículo 43 de la Constitución. Ese artículo dice que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, aún de oficio. En la comisión redactora de la reforma constitucional del año 1994, Elisa Carrió introdujo esa cláusula para consagrar constitucionalmente el control de constitucionalidad por parte del poder judicial. Es imposible limitar ese control por ley”, explicaron.

“Cristina Kirchner tiene que asumir que sus juicios van a continuar, que deberá responder ante los tribunales y que no hay indulto, amnistía, reforma judicial que puedan impedir que deba rendir cuentas”, concluyeron.

Carrió viene de adelantar en las últimas semanas sus intenciones de ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de este año. Un mensaje que tiene doble interpretación: busca plantarse frente a lo que interpreta como una embestida del kirchnerismo duro contra las instituciones, pero también darle un mensaje interno a sus socios de Juntos por el Cambio para el armado electoral.