Para el Gobierno, si la Corte falla a favor de los magistrados, se generaría "un descalabro jurídico"

El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, cuestionó hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia de aceptar el recurso de per saltum planteado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y afirmó que "no se entiende cuál es la urgencia" del tema, a la vez advirtió que si falla a favor de los magistrados, se generaría "un descalabro jurídico".



"Lo que conocimos ayer (martes) es el resultado de algo que veníamos denunciando: efectivamente, parece que ganó el apriete y la presión mediática a la hora de fijarle la agenda a la Corte. Ésto nos va a permitir conocer si tenemos una Corte Suprema que se va a apegar al respeto a la Constitución y la ley o si va a resolver conforme los intereses de los poderes mediáticos, la corporación judicial", sostuvo el funcionario nacional.

La decisión de la Corte, entre la felicidad de Carrió y la advertencia de Dalbón



En declaraciones radiales, el número dos del Ministerio de Justicia se quejó de que el máximo tribunal "se hace eco de presiones y decide utilizar un mecanismo sumamente excepcional" ante "un tema que no es de gravedad institucional, porque venía desarrollándose por los cauces naturales y normales". "No se entiende cuál es la urgencia de la Corte, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo estaba por resolver", señaló Mena, quien estimó que la cuestión de fondo se va a resolver "no más de cuatro o cinco días".



De esta manera, el número dos de la cartera conducida por Marcela Losardo se refirió a la decisión del máximo tribunal de aceptar el recurso de per saltum presentado por Bruglia, Bertuzzi y Castelli, cuyos traslados decididos durante la gestión de Cambiemos fueron rechazados en las últimas semanas por el Senado.