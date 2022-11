Después de los embates de La Cámpora contra el presidente Alberto Fernández por no defender públicamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de desplazar al senador K Martín Doñate del Consejo de la Magistratura y la restitución de su par del PRO, Luis Juez, la Casa Rosada, tras una reunión de Gabinete, señaló que el fallo es "Inexplicable".

El primero en salir a hablar después del encuentro fue el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. El funcionario dijo en conferencia de prensa que "el objetivo (de la Corte Suprema) sólo era una expresión en abstracto, es inaplicable, no hay ninguna razón que lo explique".

Por su parte, el jefe de Gabinete Juan Manzur, mucho más moderado y acotado, también se pronunció al respecto: "No estamos de acuerdo con el fallo".

Anabel Fernández Sagasti planteó que el fallo del tribunal es "insólito, inaplicable y que no tiene efecto". "Nos dio la razón en primera y segunda instancia la Justicia en que la composición del Senado es una cuestión no judiciable", remarcó.

"Lo pusieron por nueve días a Juez", planteó un miembro del ala kirchenrista del Senado, y remarcó que "es un fallo retroactivo". "Soy la tercera minoría, y en unos días voy a presentar una nota para que le tomen juramento a Martín (Doñate)", adelantó un rato antes de la conferencia de prensa a PERFIL.

Las presiones de La Cámpora

Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la comunidad de la provincia de Buenos Aires, volvió a cargar contra el jefe de Estado y en sus críticas también se refirió a su silencio respecto a la decisión del máximo tribunal. "Lo de la Corte es gravísimo", aseguró esta mañana.

Luego anexó la crítica al máximo tribunal con la elección de Fernández que impulsó Cristina Fernández de Kirchner para integrar la fórmula presidencial del 2019. "La postulación de Alberto tenía que ver con el vínculo que podía generar con el poder económico. Todos conocíamos el vínculo de Alberto con Clarín y algunos sectores de la Justicia, pero no fue recíproco, ellos se mantuvieron en pie de guerra", analizó el dirigente.

Los cuestionamientos contra el mandatario nacional, sin embargo, no quedaron allí y el exdiputado lamentó en diálogo con Cynthia García en La García (AM 750): "El Presidente no termina de caracterizar la situación". Y reiteró: "El Presidente piensa más en él mismo que en el Pueblo y en el peronismo. Está ensimismado".

De esta manera, el referente de La Cámpora reversionó los dichos del diputado Máximo Kirchner el último sábado en Mar del Plata, donde llamó a Fernández "aventurero" por hablar de su reelección y le apuntó por "hacerse el ofendido".

