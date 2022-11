Andrés Gil Domínguez: "La decisión de la Corte, jurídicamente, no es muy sólida"

El doctor en Derecho, Andrés Gil Domínguez, sostuvo que "hay que analizar si el fallo responde a la lógica de sus antecedentes recientes", en relación a lo que dictaminó la Corte. A su vez, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que esta resolución es "abstracta" y adelantó que "va a generar un nuevo y arduo debate entre el Congreso y el Poder Judicial".

Nuria Am (NA): ¿Está de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que el lugar que el kirchnerismo quería que fuera para Doñarte, ahora vuelva a Luis Juez?

No es una cuestión de análisis blanco o negro. Hay que analizar si el fallo responde a la lógica de sus antecedentes recientes. Tenemos que recordar cuando la Corte resolvió volver a 20 miembros y se tenía que designar a los de la segunda minoría.

En esos fallos se declaró que existía alguna forma de determinación de los bloques que no podían ser modificados, a efectos de designar a los miembros restantes del Consejo de la Magistratura. Y, de esos fallos, en ningún momento la Corte estableció que la notificación de la sentencia petrificaba los bloques al momento de la notificación y que no podían ser modificados.

Y el reglamento del Senado tampoco establece legalmente ninguna fecha, a los efectos de designar los números del Consejo de la Magistratura. Por eso, con esta decisión, donde establece que, al momento de la notificación de la sentencia, los bloques, como estaban conformados, quedaban petrificados, no podían ser modificados a partir de la designación de la segunda minoría, y eso choca con esos precedentes y deja abierta una gran duda con el Poder Legislativo.

Esta resolución es abstracta, porque en breve tienen que asumir los nuevos integrantes del Consejo. Y nuevamente el Congreso va a tener que designar dos por la primera mayoría y dos por la mayoría, y uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría. Y hoy, en el Senado, el Frente de Todos está dividido en dos bloques. La pregunta a futuro es cuál va a ser el parámetro para definir si esa división es correcta o no en términos constitucionales.

Ya hemos visto prácticas parlamentarias que desarrollaron el PRO y el Frente Renovador, y eso dejó una situación de tensión entre poderes, y hasta dónde la Corte puede tener esta actitud que no es legal.

Los fundamentos de la Corte

NA: ¿La decisión de la Corte es jurídica o política?

La decisión de la Corte, jurídicamente, no es muy sólida y tiene un altísimo contenido político. La Corte no sostiene que se violó una norma en sí, sino que es una práctica que viola la buena fe y el pluralismo.

NA: Si entendemos que esta decisión de la Corte tiene un fuerte contenido político, ¿hay lugar para el no cumplimiento de este fallo por parte del kirchnerismo?

La sentencia se debe cumplir, más allá de cualquier análisis crítico que se pueda hacer.

NA: ¿Qué pasaría si no hace lugar a la decisión de la Corte?

Pasa que es un caso casi abstracto, porque ya tienen que asumir los nuevos senadores y diputados para la nueva composición. Ya fueron electos los jueces, los abogados, y tienen que jurar en breve,. Por eso hay un tiempo político. Por qué ahora y no antes, es la pregunta.

NA: En definitiva, es una bajada de línea política, en algo que en la práctica no se va a poder cumplir.

No, y que genera una tensión enorme con el Legislativo, más allá de quién sea el gobierno. Porque se le quita a ese poder un ámbito de debate que tiene que ver con la negociación política.

NA: Llaman la atención las definiciones que hizo la Corte sobre lo que entiende fue la actitud del kirchnerismo. ¿Es habitual en los que componen el Máximo Tribunal este tipo de calificaciones?

No, no es habitual ese lenguaje, especialmente cuando trata temas que involucra a otros poderes. Siempre fueron muy firmes en sus convicciones, pero respetuosos también.

Fernando Meaños (FM): Por un lado, la Corte brindó un fallo con definiciones muy duras pero, por otro lado, el tiempo que tardó en dictaminar este fallo hizo cumplir al kirchnerismo su objetivo de no dejar entrar al Consejo a Luis Juez. ¿Es así?

La Corte está descalificando una práctica parlamentaria, que se ha mantenido en el tiempo, con distintos colores políticos. O sea, que si esto fue una ardid, toda esa práctica parlamentaria también lo fue.

Y a futuro genera un grave problema en la relación con el Congreso. Está adoptando la última palabra en cuestiones que no están vinculadas con la normatividad, sino con el juego de la política. Hay que aclarar que, en los hechos prácticos, Luis Juez no va a asumir, y van a asumir nuevos miembros por un fallo de la Corte que no dejó las cosas muy claras, en términos de cómo y cuándo se deben configurar los bloques.

Y esto va a generar un nuevo y arduo debate entre el Congreso y el Poder Judicial, porque las instancias anteriores a la Corte habían rechazado el amparo, justamente respetando el funcionamiento del Congreso.

NA: ¿Martín Doñate tampoco se va a quedar?

Depende de quiénes sean los designados en esta nueva integración. Supuestamente, él iba a ser uno de los designados por el Senado en la nueva integración, para estar dentro del Consejo de la Magistratura.

