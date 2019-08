Para Marcos Peña, a Cambiemos le faltó "más calle y más militancia" en las PASO

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, realizó una autocrítica en una entrevista que le concedió al diario La Nación. A lo largo del reportaje analizó cuáles fueron los puntos que le jugaron en contra al Gobierno en las últimas Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. "No tengo dudas de que faltó más territorio, faltó más calle, más militancia de todos, más volver a las fuentes, lo que repercutió negativamente en muchas cosas, entre ellas la fiscalización", puntualizó.

Sin embargo, para tranquilidad de las huestes macristas, Peña adelantó que esta falla "se está corrigiendo. Lo tenemos que hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. El sacudón nos ayudó a recuperar una mística menos cómoda".

El mensaje de Peña a la militancia macrista

En esa misma línea, el hombre de confianza de Mauricio Macri enfatizó: "Nosotros siempre creímos en la política en la calle, así nos criamos. Así ganamos en 2015". Asimismo, admitió que "cuando llegás a múltiples gobiernos tenés mucho más para perder y te aburguesás un poco".

Ante la pregunta de qué grado de responsabilidad se asigna a sí mismo por el golpe sufrido en las PASO, Peña no escabulló al bulto pero pidió un juicio moderado: "Asumo la responsabilidad de un jefe de campaña y jefe de Gabinete, de la que no me corro. Pero como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección".

Tras el "palazo" electoral, vuelven los timbreos

En tanto, el funcionario se refirió a los elementos que, según su visión, erosionaron la relación entre el Gobierno y los votantes: "El desgaste que produjo tantos meses y tantos momentos en donde no ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir, ese exceso de pronósticos, debilitó nuestra credibilidad, en parte. Por eso pongo el foco en lo que viene, creo que estamos a tiempo, porque no sentimos que hubo un mensaje de ruptura".

También, el jefe de Gabinete atribuyó el "desgaste con los votantes" a los "muchos meses de recesión y de caída del salario real".

No obstante algunos mea culpas, Marcos Peña se mostró confiado en poder dar vuelta la elección: "Hay casi ocho millones que nos eligieron, hay varios millones que no votaron, otros que votaron por otras opciones, y creo que hay una cantidad de argentinos que votaron a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner no por un voto positivo, sino para transmitir un mensaje".

Respecto del histórico asesor macrista, Jaime Duran Barba, Peña resaltó: "Es parte de nuestro equipo. Es un amigo que nos ayuda a pensar. Hay que encontrar el punto real del enorme aporte que hizo todos estos años, pero tampoco buscar un responsable, un culpable. Las decisiones se toman en equipo. Nos equivocamos juntos y acertamos juntos".

Por último, Marcos Peña fue crítico con el sistema electoral vigente: "Las PASO no funcionan, no cumplen el objetivo para el que se plantearon y creo que hay que cambiar la forma de votación. No está bien, eso es obvio".

