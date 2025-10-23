La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará este viernes una nueva asamblea como medida de fuerza, que se extenderá durante cuatro horas y provocará demoras en los vuelos, completando así la segunda parte de la protesta que se inició la tarde del jueves 9, justo antes del fin de semana largo. Ante la falta de respuestas del Gobierno y de Aerolíneas Argentinas, buscan soluciones a reclamos sobre salarios, ascensos, dotación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, y además criticó la falta de previsión en la flota, con ocho aviones Boeing 737-800 retirados por fallas técnicas.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el sindicato afirmó: “Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos”. De hecho, agregó que, debido a la “falta de previsión empresarial”, algunos vuelos fueron derivados a otras flotas de la propia aerolínea o incluso a la competencia, por lo que la medida afectará significativamente la programación de vuelos y sus repercusiones se prolongarán durante varios días.

Noticia en pleno desarrollo...