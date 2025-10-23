jueves 23 de octubre de 2025
POLITICA
Reclamo social

Paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas confirmado para este viernes: quiénes se verán afectados y horarios de vuelos

La medida de fuerza organizada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) surge luego del fracaso de las negociaciones paritarias con la compañía aérea nacional, que no respondió a los reclamos sobre salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que hará un paro la semana que viene.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que hará un paro la semana que viene. | reperfilar

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará este viernes una nueva asamblea como medida de fuerza, que se extenderá durante cuatro horas y provocará demoras en los vuelos, completando así la segunda parte de la protesta que se inició la tarde del jueves 9, justo antes del fin de semana largo. Ante la falta de respuestas del Gobierno y de Aerolíneas Argentinas, buscan soluciones a reclamos sobre salarios, ascensos, dotación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, y además criticó la falta de previsión en la flota, con ocho aviones Boeing 737-800 retirados por fallas técnicas.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el sindicato afirmó: “Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos”. De hecho, agregó que, debido a la “falta de previsión empresarial”, algunos vuelos fueron derivados a otras flotas de la propia aerolínea o incluso a la competencia, por lo que la medida afectará significativamente la programación de vuelos y sus repercusiones se prolongarán durante varios días.

Noticia en pleno desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
También te puede interesar
En esta Nota