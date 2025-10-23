Aerolíneas Argentinas: habría demoras y cancelaciones de vuelos por asambleas de pilotos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizarán este viernes “asambleas informativas” entre las 6 y las 10 en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos.

Asamblea de los pilotos de APLA

“Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”, indica un comunicado gremial.

“Respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia”, precisa el documento.

“Por lo que la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días”, agrega el texto publicado en “X”.

“Actualización salarial”

“En este contexto, los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos”, cierra el comunicado.

Así la medida de protesta podría generar demoras y cancelaciones en los vuelos programados para la mañana del viernes 24.