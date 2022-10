PASO y candidatura presidencial, la nueva interna entre el kirchnerismo y Alberto F

No hablan con Alberto Fernández, pero le envían mensajes públicos. Esta vez, los avisos son dos: están dispuestos a avanzar en el debate por la suspensión de las PASO y el Presidente no puede ser el candidato del Frente de Todos en 2023. Los dirigentes del kirchnerismo imponen estos debates más allá de lo que piense el jefe de Estado, quien está dispuesto a sostener las internas y su postulación.

Ni Máximo Kirchner ni Eduardo “Wado” De Pedro dialogan con el jefe de Estado. Los tiempos en los que ambos dirigentes actuaban de mediadores entre el Presidente y la vicepresidenta se terminaron. Con el diálogo roto, los mensajes llegan a través de los medios. Primero fue el diputado y presidente del Partido Justicialista bonaerense en decir que sería “raro” que el Presidente compita en unas internas junto a otros candidatos. Pocas horas después, De Pedro acompañaba estas declaraciones asegurando que la gran mayoría del Frente de Todos quería suspender las internas en las que el jefe de Estado se anotó para competir.

Casi un año atrás, Alberto Fernández abría la competencia de las PASO y se anotaba frente a una Plaza de Mayo a la que La Cámpora había decidido no llegar. “Mi mayor aspiración es que en 2023, desde el último concejal hasta el presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos”, lanzó el 17 de noviembre de 2021. Pero los dirigentes del kirchnerismo dejaron en claro esta semana que no quieren ni PASO ni la reelección del Presidente.

“La discusión es pública, el 100% de los gobernadores y gobernadoras se manifestó a favor de que no haya cuatro elecciones en el año”, dijo el ministro del Interior, quien viene hablando con los jefes provinciales para concretar la suspensión de las internas. Y agregó: “Somos un sistema presidencialista, la Presidencia es unipersonal, el que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández y por eso se generan tensiones y se discute públicamente, porque la mayoría de los gobernadores e intendentes quieren convencerlo de la idea que tienen ellos”.

Una frase del jefe de Estado en la Cumbre Celac-Unión Europea parece haber sido la respuesta al pedir que “no se tergiversen los procesos electorales en marcha”. Sin embargo, Fernández asegura que se refirió a la región y, sobre todo, a la elección en Brasil ya que el jueves habló por teléfono con Luiz Inácio Lula da Silva, quien le pidió que exprese la preocupación de que no se respete el resultado de este domingo. En este sentido también se manifestó en este foro Santiago Cafiero: “¿Cuál es la perspectiva que tiene la Argentina respecto al proceso electoral? Tomo las palabras que se dijeron anteriormente. El día domingo se van a realizar elecciones en la democracia más grande de la región; todos confiamos que se den en paz, adecuadamente, que se respeten las instituciones, es el deseo que tenemos y la función que tenemos”, dijo el canciller. Este viernes, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, sugirió postergar el ballottage al denunciar falta de parcialidad por parte de la Justicia Electoral.

El mandatario asegura que no le contestó al kirchnerismo, pero quien lo hizo fue el ministro de Seguridad. “En vez de colisionar al divino botón, lo más importante es encontrarle la vuelta. ¿Por qué no lo convencen a ‘Wado’, le dicen que se deje de joder con esto y lo acompañen al Presidente?”, lanzó Aníbal Fernández. Y fue más allá al asegurar que el Presidente está adentro de la competencia. “Acá no hay nadie que le pueda decir al Presidente que no puede ser candidato”, dijo el funcionario. Horas antes, el jefe de Estado había recibido el respaldo de Hugo Moyano: “Si él está dispuesto a hacerlo tiene todo el derecho de hacerlo. Hay que estar en un momento tan difícil como se ha vivido y sin embargo, ha demostrado un equilibro dentro de toda esta situación tan lamentable que hemos pasado desde la pandemia. Es fácil hablar y opinar de afuera cuando no tienen la responsabilidad de tomar decisiones que a veces no son simpáticas, pero son necesarias para que la gente no sufra tanto. Esto lo ha demostrado el Presidente”, dijo el líder sindical.

“Alberto es el único que se lanzó. Nadie puso su candidatura por sobre la discusión electoral interna”, se quejan desde el entorno de la vicepresidenta.

En la discusión por las PASO, quien salió en defensa de las internas fue el embajador en Brasil, Daniel Scioli: “Hoy las PASO están vigentes. En el caso del Frente de Todos pueden ser muy movilizadoras desde las bases de la militancia”, dijo. La discusión recién comienza.