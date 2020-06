El "Pata" Medina calificó de vendepatria a Macri y tuvo un fuerte exabrupto

Tras haber recibido la prisión domiciliaria en febrero de este año, el ex titular de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, consideró que le armaron "causas sin fundamentos".

"Me armaron una causa sin fundamentos. Mi familia fue presa injustamente. La democracia me debe la libertad y voy a pelear por eso", consideró el Pata Medina en declaraciones a Radio Rivadavia. Además, contó que estuvo "60 días en una habitación de 3x3 sin ventilación en Ezeiza" hasta que le dieron la prisión domiciliaria.



"Me peleaba mucho con las fuerzas policiales adentro para defender los derechos de los presos", aseguró. Pata Medina no se privó de analizar la gestión anterior: "el Gobierno de Macri mató de hambre al pueblo y fundió a Argentina". Y tuvo un exabrupto: "Macri es un hijo de puta y fue un vendepatria. Tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo". Respecto a las causas que enfrenta, insistió: "Por mis hijos aseguro que no hubo transacciones por $180 millones como dice en la causa. Eso se cae".



"Ya investigaron todo. No soy rico para nada. Los medios gorilas de Argentina dijeron que tenía Ferrari, helicópteros, yate, casas en Estados Unidos. No tengo VISA ni tarjeta de crédito. No demostraron nada", subrayó. "Mi hijo se quedó sin la mamá y el papá por un año y pico cuando tenía 6 años", expresó.

El historial de "El Pata Medina": de San Vicente al día que se atrincheró en la UOCRA

Domiciliaria. A Medina le otorgaron el beneficio de seguir la condena en su casa en febrero de este año. En 2017, antes de ser detenido, permaneció atrincherado en una de las sedes del gremio para evitar la llegada de la policía. Apoyado por simpatizantes que amenazaron con arrojar piedras y bombas molotov caseras a las fuerzas de seguridad, Medina evitó entregarse durante todo el día. Luego, por la noche, aceptó entregarse a la Justicia. Ahora, el "Pata" Medina reclama su absoluta libertad.