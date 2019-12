Patricia Bullrich avanzó contra "el cinismo y la falta de coherencia" del gobierno

“Estás como muy intensa”, le dijo Viviana Canosa a su invitada, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, envuelta en una tormenta de críticas por sus críticas al proyecto de ley de Alberto Fernández que otorga poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo. En respuesta a la polémica desatada por sus comentarios, la exministra aseguró que el Frente de Todos está gobernando con “cinismo, falta de lógica y de coherencia”.

En una entrevista, Bullrich había dicho: “Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional se las tendrían que devolver una por una a ellos”. En la charla en Canal 9, Bullrich explicó que el kirchnerismo “tiró 14 toneladas de piedra por algo que ahora reconocen que hay que cambiar”, al referirse a las violentas manifestaciones que se dieron en 2017 contra la reforma previsional propuesta por Mauricio Macri.

La exministra de Seguridad estuvo entonces a cargo del operativo, luego de que días antes, el 14 de diciembre, la oposición -ahora oficialismo- suspendiera la sesión parlamentaria por los incidentes que había frente al Congreso.

“Nosotros somos pacíficos, y si ellos hubieran sido razonables, se hubieran sentado a discutir y a pensar en que si alguna vez eran gobierno, hubieran necesitado esa ley”, argumentó Bullrich durante la explicación de sus comentarios. “Nosotros somos pacíficos y en nuestras manifestaciones nunca hubo hechos de violencia, pero ellos le deben pedir perdón a los 120 policías a los que arrojaron piedras por algo que ahora hacen exactamente al revés”.

Lejos de flaquear en su crítica, Bullrich lanzó: “Estoy absolutamente convencida de que Argentina logró en la elección un equilibrio que ahora puede perder. Si decimos que la elección generó equilibrio republicano, con un gobierno sin mayorías en el congreso y una oposición con peso en las decisiones, esta ley es una ley que traslada absolutamente todas las decisiones que tiene que tomar el Congreso directamente todas al Poder Ejecutivo”.

Con esto, dijo Bullrich “estoy planteando el cinismo, la falta de lógica y coherencia” del gobierno de Alberto Fernández. “Siempre nos criticamos diciendo que fueron buenistas y optimistas, y ahora también hay exageración de parte de Ferrnández, que exagera para ganar más tiempo y para decir a la gente que está tan abajo en el pozo que no puede ir más abajo”. “Ahora están sacando recursos de muchos sectores, pero no los están poniendo en sectores más necesitados”, advirtió.

“Nosotros somos conscientes de que la Argentina necesita mejorar”, reconoció Bullrich, pero agregó que a la oposición le hubiera gustado “que en lugar de enviar una ley de delegación de poderes, se hubieran sentado a hablar, como dijo Fernández en la campaña”. La exministra reclamó “que retire ese proyecto, que el presidente venga a discutir con racionalidad sobre las cosas que son necesarias”. “Nosotros facilitamos muchas cosas. En vez de mandar un proyecto que anula la voz del 41%, venga, hablemos, discutamos, porque somos razonables”.

“Lo que no es razonable el proyecto que presentaron”, lanzó Bullrich, quien dijo que el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, le parece “un tipo muy razonable”, pero dejó abiertos otros interrogantes: “¿Entonces por qué estas cosas no se hacen respetando la Constitución y las leyes? Nosotros gobernamos siendo minoría, ¿por qué ellos no pueden gobernar entendiendo que no son mayoría o queriendo construir una mayoría que no lograron en las urnas?”.

D.S.