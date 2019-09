Patricia Bullrich cargó contra los movimientos sociales: "Les dejamos demasiado poder, esto va a cambiar"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a manifestar una dura crítica hacia los movimientos sociales y planteó que, ante un eventual segundo mandato del presidente Mauricio Macri, la política social debería dejar de ser "políticamente correcta" al depender de las organizaciones, y tiene que cambiar. Además, hizo una autocrítica de la gestión de Juntos por el Cambio y sostuvo que deberían haber tomado más en cuenta a la clase media.

En un video que circuló en redes sociales de un discurso de la ministra en el barrio porteño de Palermo, la integrante del Gabinete de Mauricio Macri asegura que “los movimientos sociales nos vienen rompiendo desde el primer día de Gobierno”, y afirma que desde ese primer día de la gestión, ella hizo hincapié desde la cartera de Seguridad para aplicar protocolos frente a las movilizaciones: “Yo el primer día de gobierno dije ‘protocolo contra esta gente’, porque no nos pueden seguir manejeando todo el país”.

En esa línea, la funcionaria hizo una autocrítica y sostuvo que fueron “políticamente correctos”, aunque advirtió que, en caso de ganar las elecciones, eso va a cambiar. ”Lamentablemente para ser un poquito políticamente correctos les dejamos demasiado poder y hoy venimos sufriendo las consecuencias. La clase media apretada y los movimientos sociales con toda la plata. Esto va a cambiar. Esto en la próxima gestión cambia total y absolutamente”, manifestó.

Este jueves, en diálogo con Nelson Castro por Radio Continental, la ministra de Seguridad volvió a apuntalar esta idea y consideró además que, en los casi cuatro años de gestión del líder del Juntos por el Cambio al frente de la Casa Rosada, "deberíamos haber tenido una salida mucho más efectiva de los sectores más humildes, no manejados, y una mirada mucho más condescendiente en el sentido de saber que el motor de la economía es la clase media".

Para Bullrich, hay que generar una política social “que no sea dependiente de los movimientos sociales y que la gente vaya hacia la libertad”. "Hay que establecer una estrategia social de inserción laboral y no de mantener a la gente en la pobreza", dijo la ministra.

Por otra parte, Patricia Bullrich fue consultada por los intendentes de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, que impulsan el corte de boleta en sus distritos para distanciarse del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y desestimó que exista esa intención.

Patricia Bullrich descartó marcharse del país si gana Alberto Fernández: "No me iría nunca"

"He hablado con varios de ellos y no es tan así. Están trabajando con nosotros. Hay muchos grupos que están trabajando a nivel local que no se comprometen a nivel nacional, pero que nunca se hubiesen comprometido. Nuestros intendentes trabajan por la boleta completa, porque buscamos recuperar la Nación, la Provincia, el conjunto de lo que Cambiemos le ofreció a la ciudadanía en 2015", aseguró la ministra de Seguridad, y destacó que la importancia de trabajar para obtener “la mayor cantidad de diputados y senadores" en los comicios.

Finalmente, la funcionaria nacional minimizó la posibilidad de que pueda haber una persecución judicial en su contra durante un eventual Gobierno del Frente de Todos, en caso de repetirse en las elecciones generales los resultados de las PASO. "Hemos hecho las cosas con total y absoluta transparencia y convicción, así que no hay ninguna razón para que pueda pensar en esa situación", afirmó.

A.G./FeL