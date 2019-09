Patricia Bullrich descartó irse del país si gana Alberto Fernández: "No me iría nunca"

Ante la cercanía de las elecciones generales del 27 de octubre, varios funcionarios macristas se plantean qué va a suceder con su futuro en caso de una muy probable victoria del Frente de Todos. En anteriores comicios, varios políticos y periodistas llegaron a expresar que, dependiendo de los resultados electorales, podrían decidir irse del país. Este año, la posibilidad del "ministerio de la venganza" o de una persecución judicial ante el cambio de Gobierno tienen en alerta a los dirigentes de Juntos por el Cambio.

En ese marco, el periodista de Clarín Walter Schmidt publicó una nota en la que enumeró los tres funcionarios de la actual gestión que se plantean mudarse si el Frente de Todos logra imponerse en los comicios: la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso; el líder de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El artículo relata que, en una reunión con colaboradores, Bullrich expresó su preocupación por quedarse sin custodia después del 10 de diciembre por la lucha que llevó adelante contra el narcotráfico durante los cuatro años que estuvo al frente del Ministerio de Seguridad.

En diálogo con Luis Novaresio por radio La Red, la ministra negó esta versión. “La verdad que la primera sorprendida con esa nota soy yo. Yo no hablé con Walter, me parece que es un gran periodista pero no hablé con él”, indicó. “Cuando lo leí no lo podía creer”, manifestó.

La funcionaria a cargo de la seguridad nacional descartó que se sienta desprotegida y que no hay diálogo con sus compañeros en el Gobierno: “Hablo con el Presidente todo el tiempo, con mi partido, estamos en plena tarea. Hablo con todos, estoy en la mesa política. Sinceramente no sé de dónde salió esa versión, evidentemente alguien habló con Walter para decirle una cosa así porque uno no va a pensar que va a salir de su propia imaginación, pero al que le dijo algo a Walter le digo que no es así”.

Cuando le preguntaron si realmente se iría del país ante una victoria del candidato opositor Alberto Fernández, respondió: “Nunca se me ocurriría. Primero, estoy en campaña, estoy para trabajar y llegar al ballotage. Estamos en una campaña muy intensa y con una decisión política de Cambiemos de ir a fondo para tratar de cambiar el resultado, con lo cual no estoy pensando en el día después sino en el hoy”.

Pase lo que pase yo del país no me voy. No me iría nunca, dijo Patricia Bullrich

“Pase lo que pase yo del país no me voy. No me iría nunca”, sostuvo la ministra. Asimismo, indicó que no está preocupada por su seguridad. En ese tramo de la entrevista, Bullrich recordó que cuando asumió Cambiemos ella le mantuvo la custodia al que fue secretario de Seguridad, Sergio Berni, porque tenía amenazas de Los Monos.

No obstante, Bullrich dijo que su preocupación no está puesta en su eventual salida del Gobierno sino en la actual campaña: “Estoy pensando en cómo llegar al ballottage y en cómo dar vuelta lo que ha sucedido”. “Me quedo en mi Argentina y espero quedarme en el Ministerio de Seguridad”, remarcó.

“Yo no voy a pedir nada (custodia). Simplemente, primero estoy en plena lucha electoral así que no quiero hablar de ese tema, si hubiese alternancia lo veremos en su momento, no es un tema para el hoy”, insistió cuando le volvieron a preguntar por la cuestión. “Es un tema que ha estado en los medios pero la verdad es que yo no lo he discutido con ningún funcionario, no me parece. Hoy los de Cambiemos estamos con la mira puesta en el 27 de octubre, no estamos pensando en eso”, cerró.

B.D.N./FeL