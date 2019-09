La crisis económica impulsa una nueva ola de emigración joven

Nicolás Gerchunoff

Un gran número de ciudadanos, principalmente jóvenes, han comenzado a considerar la posibilidad cierta de emigrar hacia otras naciones en busca de mayor previsibilidad y estabilidad ante las consecuencias de la crisis económica y social que atraviesa nuestro país.

La tendencia se vio claramente reflejada en un estudio realizado por la consultora Reputación Digital que rastreó y analizó las menciones y alcance en redes sociales, internet y clipping digital de frases que incluyeron palabras claves relacionadas con la posibilidad de emigrar de Argentina.

El trabajo analizó las conversaciones e interacciones en las plataformas de Facebook, Instagram y Twitter durante las tres semanas posteriores a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La menciones relacionadas a la frase “si gana… me voy del país”, tuvieron un alcance superior a 5 millones de personas y más de 8.500 menciones específicas detectadas por filtros automáticos que trabajan con inteligencia artificial.

“Si gana… me voy del país”

Un tuit con una mención irónica respecto de la idea de abandonar la Argentina tras las elecciones primarias se volvió viral y su réplica sirvió como punto de partida para reinstalar el tema en las redes sociales desde donde se desprendieron miles de menciones, comentarios y conversaciones de usuarios sobre el tema.

En el análisis de las menciones especificas y los hilos de conversaciones se observan tres tendencias diferentes: "Si gana Macri me voy del país"; "si gana (Alberto o Cristina) me voy del país"; o simplemente "me voy de este país" gane quien gane.

Polarización Macri - Fernández

Tal como se percibe en los sondeos de opinión y como se verificó en los resultados de las PASO, el estudio de Big Data reflejó la polarización entre los dos candidatos con mayores chances de llegar a la presidencia: Mauricio Macri del Frente Juntos por el Cambio y Alberto Fernández del Frente de Todos.

Por la propia lógica de las interacciones en redes sociales donde cada posteo genera adhesiones o rechazos en las respuestas, el número de referencias detectadas a favor y en contra de cada candidato son equilibradas. Sin embargo, sí se percibe una clara diferenciación entre las causas que generan las posturas a favor o en contra de cada uno de los postulantes.

De acuerdo al estudio, entre las menciones que indican que se irían del país si Macri es reelegido, predominan causas relacionadas con la fuerte crisis económica, la suba de precios y tarifas, el hambre, la pobreza y la alta desocupación.

Como contrapartida, entre quienes postearon que se irían en caso de que Fernández se transforme en el nuevo presidente, predominan las referencias a hechos de corrupción, actitudes “populistas” y descreimiento de sus propuestas.

A pesar de estas diferencias José Norte Sosa, director de Reputación Digital, asegura que hay una serie de elementos detectados que exceden la disputa entre ambas fuerzas políticas.

“Muchas de las menciones analizadas, transmiten sensaciones o emociones ligadas al cansancio, la incertidumbre, la desesperanza y el enojo ante una realidad inestable donde el futuro se percibe como muy incierto”, indicó el especialista.

El análisis de las conversaciones permite verificar que hay expresiones que sólo plantean la emigración como una expresión de descontento y reclamo; pero también hay mensajes concretos de gente que efectivamente está planeando su salida del país.

Mirando hacia afuera

La idea de irse es un fenómeno que se instaló con fuerza en las conversaciones de redes sociales y que, por diferentes motivaciones, atraviesa a distintas generaciones de argentinos. Pero el segmento etario que más lo motoriza está integrado principalmente por jóvenes que no superan los 30 años.

“En la campaña analizada claramente hay un predominio de jóvenes de entre 18 y 25 años que manifiestan con mayor claridad su intención de irse del país. Es probable que esto esté relacionado con los dos grande ejes de preocupación que los empujan a tomar esa determinación; la incertidumbre y la inestabilidad”, explicó la psicóloga Natalia Campagnucci, quien tuvo a su cargo parte del estudio cualitativo de algunas de las variables examinadas.

A través del análisis psicográfico del informe se puede observar que la denominada “Generación Z”, es decir aquellos jóvenes que nacieron después de 1997 y la “Generación Y o Millennials” (quienes nacieron entre 1981 y 1996), tienen mayor predisposición para emigrar.

“Los primeros nacieron con el auge tecnológico, tienen espíritu emprendedor y son pragmáticos. Mientras que los millennials llegaron a vivir sin el auge tecnológico aunque luego pudieron incorporarlo. Están acostumbrados a la flexibilidad y el cambio. Sin embargo, ambos grupos están preocupados por la incertidumbre de su futuro y cansados de la indefinición política y económica que existe en el país”, explicó Campagnucci.

España e Italia: la vuelta de los nietos

Como ya ocurrió en otros momentos de crisis en Argentina, la posibilidad de conseguir mayores oportunidades de empleo, desarrollo personal y mejora económica en otros países, aún a pesar del costo afectivo y el desarraigo, reavivó las consultas y solicitudes en consulados europeos radicados en Córdoba.

Por las afinidades y vínculos culturales, el idioma común y la idiosincrasia similar, España es uno de los países con mayor demanda.

Fuentes del consulado en nuestra ciudad, indicaron a PERFIL CORDOBA que en el último año y medio han tenido un marcado incremento en las consultas y solicitudes relacionadas con la migración hacia España.

“Estamos con una carga de trabajo extraordinaria debido a una suba exponencial de consultas y solicitudes particularmente en los últimos meses; solicitudes de ciudadanía, renovación de pasaportes, homologación de títulos y bajas consulares porque personas con doble ciudadanía se radican en Europa y se dan de baja aquí”, explicaron desde la sede consular.

Incluso admiten que reciben consultas de personas que no tienen doble ciudadanía pero que buscan desesperadamente la posibilidad de conseguir empleo fuera del país y preguntan por lugares específicos que tengan demanda de trabajo.

“Claramente las consultas y solicitudes que recibimos han ido aumentando en la misma medida en que se ha ido profundizando la crisis económica que atraviesa la Argentina”, analizaron fuentes del consulado.

Por su parte, desde el Consulado Italiano en Córdoba indicaron que la actividad se ha mantenido en niveles muy altos en los últimos años.

“Nosotros siempre hemos tenido una muy fuerte demanda de ciudadanía Italiana por los vínculos y lazos tan estrechos que tenemos con la Argentina y la gran cantidad de descendientes de italianos que hay en el país y en esta región”, indicó Tiberio Schmidlin, Cónsul de Italia en Córdoba,

El representante del gobierno italiano explicó además que al tener un sistema de turnos que va organizando los ingresos de trámites de manera escalonada en el tiempo no se dan grandes fluctuaciones en una demanda que es siempre “alta y sostenida”.

Países vecinos; lejos pero cerca

En algunos de los consulados de países limítrofes la situación es similar ya que la demanda ha sido mayor a la habitual en los últimos meses.

Desde la oficina consular de Chile advierten que el incremento de trámites y consultas de residencia se elevó desde hace algo más de un año y medio.

En tanto desde el Consulado de Uruguay en nuestra ciudad explicaron que la actividad también se ha incrementado de manera significativa.

“Desde comienzo de 2019 y sobre todo en los últimos meses hemos tenido muchas consultas. Fundamentalmente relacionadas con los requisitos para radicarse y trabajar en nuestro país”, aseguró a PERFIL CORDOBA el cónsul uruguayo Álvaro Barba García.-