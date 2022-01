Patricia Bullrich cuestionó el pase sanitario y apuntó al Gobierno por querer "seguir laburando por Zoom"

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, continúa su gira por la costa argentina y se presentó en Pinamar para hacer público el paper partidario. El texto, intitulado Comisión Nuestras Ideas. Apuntes para un debate hace públicas reflexiones políticas tras la experiencia de gobierno de Cambiemos. La exministra de Seguridad explicó cómo se desplegó el partido amarillo durante la pandemia de 2020, cuestionó el pase sanitario que quieren aplicar algunas universidades y habló sobre las elecciones presidenciales en las que cayó Juntos por el Cambio.

Sobre las elecciones del 2019, que la coalición perdió con el Frente de Todos, Patricia Bullrich realizó una autocrítica y dijo que debieron desplegar más ideas "guardadas en el placard". De recorrida por San Bernardo, General Madariaga y Pinamar, la dirigente armó una reunión partidaria al aire libre junto al filósofo Santiago Kovadloff, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, el diputado Hernán Lombardi, y el exministro e intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.

"Cuando perdimos las elecciones salimos del placard. Y empezamos a pensar que nuestro partido y que nuestra coalición tenía que profundizar ideas que fuesen el rumbo, el horizonte, que expresase el mandato de una sociedad”, dijo Bullrich en la convocatoria pinamarense.

Allí presentó un cuadernillo partidario del PRO editado por la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) y, en carrera para las presidenciales del 2023, expuso la base ideológica del pensamiento amarillo con seis ejes fundamentales: Cultura del trabajo y progreso personal; Orden público y propiedad privada; Lucha contra la corrupción; División de poderes e independencia judicial; Integración al mundo; y Libertades individuales.

No quiero pasar por alto algo tan valioso como es la libertad. Esa que hoy, en la Argentina, está en peligro. Es importante que, cada día, la construyamos, ya que nos permite generar ideas para transformarlas en acción. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 26, 2022

También reconoció que de haber mostrado las ideas de manera directa, las presidenciales del 2019 habrían sido una victoria para la coalición cambiemita. “No fuimos mayoría, creo yo, porque guardamos muchas ideas en el placard. Si las hubiéramos desplegado más, habríamos pasado esa elección”, remarcó.

“Perdiendo una elección decidimos algo, que en la gestión hicimos poco: salimos a la calle a luchar y a decir que no nos rendimos”, dijo la ex Ministra de Seguridad.

Patricia Bullrich halagó a Mauricio Macri y cuestionó el marketing del PRO

Bullrich viene manifestando en sus distintas recorridas la idea de que el PRO se imponga en el espacio de las ideas a través de la sinceridad y la claridad. "No hay lugar para tibios en la Argentina que viene”, dijo en un hotel de Punta del Este antes de empezar a recorrer la costa argentina, dejando entrever el sello partidario que busca impregnarle al espacio que le encomendó encabezar Mauricio Macri.

“Dije que quiero conducir un PRO que salga un poco del marketing y entre en el debate duro de las ideas”, reconoció sobre los lineamientos que se planteó antes de asumir la presidencia del PRO, tratando de despegarse de la figura de Jaime Durán Barba, gurú del ex presidente.

“Mauricio Macri logró que el PRO sea el tercer partido en la historia que no depende solamente de un liderazgo, sino de un gran equipo extendido por todo el país. Eso es lo que perdura”, agregó.

También se mostró contundente de cara a las elecciones que se celebraran el año que viene y dijo no tener "margen de error". "El mandato de la sociedad es no salirnos del camino ético, cualquier otro mandato es traición a los millones de argentinos que nos votaron”, reconoció.

Bullrich criticó a Alberto Fernández y recordó su disputa con Alfredo Yabrán

“Lo que quiere es seguir laburando por Zoom”, le apuntó directamente Bullrich al Presidente haciendo hincapié en el ámbito educativo, una de las disputas principales que tuvieron oficialismo y oposición en las fases más duras de la pandemia del coronavirus.

“Otra vez vamos a empezar... Ponemos en duda la posibilidad de que los chicos vayan a clases. Las universidades, muchas ni abrieron y quieren hacer obligatoria la vacunación”, atacó la presidenta del PRO recordando la decisión que se conoció esta semana en la cual tres universidades públicas reconocieron que pedirán pases sanitario a sus alumnos.

A 25 años del asesinato de José Luis Cabezas por orden de Alfredo Yabrán e incluso en el lugar donde ocurrió el hecho, Bullrich recordó su enfrentamiento con el fallecido empresario e incluso citó un fragmento del himno nacional.

“Hace 25 años un mafioso mató a Cabezas. Yo me peleé con él; me enfrenté. Tuve miedo, pero tuve más decisión. Si me vencía el miedo, tenía que irme de la acción política”, dijo Bullrich, que llamó a “recuperar la libertad” y agregó que debemos “romper nuestras cadenas”.

