Pepe Mujica a Alberto Fernández en la TV uruguaya: "Qué changa que te agarraste"

El presidente Alberto Fernández mantuvo este miércoles 21 de octubre un diálogo en un programa de la TV uruguaya con el ex mandatario de ese país José Pepe Mujica. "Alberto es un amigo, trotamundo. Le dije 'qué changa que te agarraste'. Necesitamos que enderece el barco Argentina", le dijo Mujica a Fernández.

El programa La Letra Chica que se emite por TV Ciudad, la televisión pública de la ciudad de Montevideo, estaba entrevistando al ex presidente de Uruguay que esta semana renunció a su banca en el Senado, cuando contactaron a Alberto Fernández para que ambos mantengan una amena charla.

"Alberto es un amigo, trotamundo. Le dije 'qué changa que te agarraste'. Necesitamos que enderece el barco Argentina. Necesitamos querernos más, juntarnos más, es muy fuerte lo que está pasando en el mundo", expresó Mujica.

En esa línea, agregó: "Tenemos una deuda social terrible, eso es parte de la libertad. Porque con una multiplicación constante de la desigualdad, hay que entender que la cuestión de la igualdad no es fabricar ladrillos. En la panza de la vieja empieza el concepto de igualdad".

"La libertad también se gana en la cabeza. Me deben tener como un viejo raro. Yo soy un viejo cómodo, la sobriedad es un negocio bárbaro. La sobriedad es el camino de la libertad, sino vivo esclavizado pagando cuotas y no me queda tiempo para los afectos", comentó Mujica.

Pepe Mujica: "Alberto Fernández es el más adecuado para este momento dramático"

Por su lado, Fernández manifestó: "Si hay algo que me gratifica y me llena el alma es escucharlo a 'Pepe'. Es más que un político, es alguien que significa una forma de hacer filosofía política, distinta a la práctica".

"Sobrevivir sin odios. Y convivir, porque eso hace 'Pepe' con los que se la hicieron difícil en otros años. Al mismo tiempo tiene la sabiduría de decir quién es exitoso, en tiempos donde eso se marca con lo mercantil", añadió.

Asimismo, contó: "'Pepe' no es una pose, todo lo que uno le escucha decir no son palabras de ocasión, es su esencia. En una política tan llena de formas, 'Pepe' es un montón para alguien como yo, que cree en la política, la ética. Ayer escuché su discurso y me erizaba".

"Lo dijo maravillosamente bien 'Pepe'. El concepto de la libertad parte de que todos tengamos medianamente condiciones iguales, las mismas para poder progresar. Acá en Argentina se enojaron cuando yo cuestioné la idea de la meritocracia", afirmó.

En ese sentido, dijo: "Pelear contra esa desigualdad es la tarea que nos cabe. La pandemia nos ha dejado una enseñanza, que el capitalismo tal como lo conocimos era de una debilidad enorme. El virus terminó con empresas y desbarrancó los bonos de las grandes potencias".

"Ningún argentino puede estar mal con Uruguay, no puede darse semejante lujo. 'Pancho' (Bustillo) es mi amigo. La familia Lacalle la conozco, y quiero. No hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina, ni entre Luis (Lacalle Pou) y yo", expresó.

Por último, concluyó: "A 'Pepe' lo he escuchado decir que lo mejor en la vida es andar ligero de equipaje, porque cuando uno tiene le empieza a dedicar tiempo. Cuando uno menos tiene, es feliz con menos. Una gran enseñanza ética y moral".

EuDr / DS