Periodista de Crónica TV se presentó en la causa “copitos”

El periodista y conductor Tomás Méndez se autodenunció ante la Justicia. Méndez pidió que se investiguen los contactos que tuvo con la novia de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y otros integrantes de la “banda de los copitos” que aparecieron en su programa en Crónica TV de manera misteriosa.

En los últimos días una versión dio cuenta de supuestos chats que habría intercambiado con Uliarte, procesada y presa junto a su novio por intentar asesinar a Cristina Kirchner, Méndez dijo ante la Justicia que “teme por su vida” y, según reveló Clarín, le dieron un botón antipánico.

Según el mismo medio la presentación no fue ante el fiscal Carlos Rívolo que investiga el fallido ataque a la ex presidenta. En declaraciones radiales aseguró que la producción de su programa en Crónica TV entrevistó a miembros de la “banda de los copitos” el día que asumió Sergio Massa como ministro de Economía el 3 de septiembre y, también, en la avenida Corrientes cuando polemizaron con una mujer que recibía planes sociales y no quería trabajar.

También dijo que Uliarte fue al canal Crónica la noche del ataque a Cristina a dar una nota y como no encontró a su producción fue a dar una nota al canal de Telefe.

Además, agregó que entrevistó, por lo menos, dos veces “a la banda de los copitos porque medían bien” en la TV y le daban rating su programa.

Por otro lado, negó haber participado de la planificación de ataque o de un hipotético “armado” del atentado a la vicepresidenta. Y dijo que es “víctima de una operación” y se molestó porque en su anterior canal C5N, donde fue echado, también sospecharon de sus vínculos con la “banda de los copitos”.