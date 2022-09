Radiografía del atacante de Cristina Kirchner según el periodista que lo entrevistó

El periodista de Crónica TV, Tomás Méndez, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "si uno ve la nota, él nos deriva con su novia". Luego, agregó que "la charla dura 15 segundos hasta que pasa a darle protagonismo a ella y él apartándose de la escena" y, por último, ella actualmente dice no conocerlo, por lo que el periodista aseveró que "estoy seguro de que esto tiene altas chances de ser algo como armado".

Nos gustaría que nos pueda contar lo que pueda, acerca de la persona que entrevistó y, tiempo después, intentó realizar un magnicidio a Cristina Fernández.

No lo puedo creer, sinceramente. Esa persona apareció en Crónica TV en otro móvil que estaba en San Martín. Cuando asume Sergio Massa, aparece. Luego, estábamos haciendo entrevistas en la Avenida Corrientes, se hace presente con una mujer que decía que era su novia y que ahora reconociendo esto, uno evidentemente se da cuenta de que estaba armado y fue una escenografía.

Ella supuestamente vendían algodón de azúcar con lo cual habían montado todo. Empezó a hablar él y después presentó a la novia en cámara que opinó en contra de los planes sociales y eso después se viralizó al punto de llegar a ser visto por cuatro millones de personas en las redes.

Posteriormente, a ella la llamamos para que vaya al piso y este muchacho la acompañó. Me cuenta mi compañero que estaba sentado al lado de él y yo no lo reconocía. La verdad que estoy con mucho temor por todo lo que sucedió.

Puedo hacer una conjetura plausible, nada más que eso porque no tenemos toda la información, pero podría parecer que esa búsqueda de, dos veces, ser nota de Crónica marcaban en este señor cierta vocación de figuración y que quería pasar a ser quien intente el asesinato de Cristina.

Puede ser, pero si uno ve la nota, él nos deriva con su novia, eso es lo raro porque comienza a hablar y la charla dura 15 segundos hasta que pasa a darle protagonismo a ella y él apartándose de la escena. El otro domingo cuando viene al estudio me cuenta mi colega que había ido él con ella.

Las dos notas que tengo contempladas son esas con la novia y usted me dice que además fue al estudio de Crónica en otra oportunidad o estamos hablando de estos mismos casos.

Como esa nota había resultado, nos parecía una muy buena discusión que de un lado haya un representante de un barrio popular donde se defendían los planes sociales y por el otro la poníamos a ella con un jubilado que también habíamos conocido en la calle y que vivía en su auto. En ese entonces, ella vino acompañada por él.

Estoy tratando de comunicarme con esta mujer, que evidentemente no era la novia porque no vivía con él y porque ahora dice no conocerlo, con lo cual estoy seguro de que esto tiene altas chances de ser algo como armado.

Siguiendo ese planteo uno podría decir que hay un histrionismo propio de legado de la novia, en aparecer como usted dice detrás de cámara y poniéndola a ella en escena. Ahora, dice que no es la novia y no lo conoce.

Claro. Nosotros estamos llamándola y le contestó a uno de nuestros productores que no tiene nada que ver con este chico, es algo tremendo porque ella además de estudiar medicina decía ganar ocho mil pesos vendiendo estas golosinas en seis horas. Mi colega me decía que era poco creíble que una vendedora ambulante venda esa cantidad de dinero en un día. Da mucho miedo lo que está ocurriendo en la Argentina.

