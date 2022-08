Un estudio reveló que un refuerzo de la vacuna modificada para ómicron ofrece una mejora

¿Cuánto mejor será una vacuna de refuerzo para el covid-19 específica para la variante ómicron? Una investigación que modela el efecto protector de las vacunas con variantes modificadas descubrió que probablemente ofrecerán una ligera ventaja sobre las inmunizaciones existentes.

Los anticuerpos que neutralizan el virus aumentan aproximadamente 11 veces después de un refuerzo dirigido a la variante “Wuhan” original del coronavirus, y aumentan 1,5 veces más cuando se usa una vacuna modificada, según determinaron investigadores del Instituto Kirby de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

Las mutaciones de Ómicron merman la eficacia de las vacunas

“Un refuerzo modificado por variante proporciona al menos una mejora marginal”, dijo Deborah Cromer, jefa del grupo de análisis de políticas y epidemiología de infecciones del instituto en Sídney, quien dirigió el estudio. La investigación analizó datos de ocho informes sobre vacunas de Sanofi-GSK Plc, Moderna Inc. y Pfizer Inc-Biontech SE.

Los hallazgos, publicados en línea antes de la revisión por pares y su publicación, se suman a los datos que muestran que un refuerzo covid protege a las personas de enfermarse gravemente o morir durante al menos seis meses. Subrayan la importancia de vacunas adicionales para contrarrestar las hiperinfecciosas variantes ómicron, que evaden mejor los anticuerpos que las personas generaron a partir de infecciones y vacunas pasadas.

Disminuyen los contagios y las muertes por covid en el mundo

“Ya sea que se trate de un refuerzo basado en la variante original o un refuerzo basado en una nueva variante, recibir un refuerzo aumenta los niveles de anticuerpos”, dijo Cromer en una entrevista. “Lo que me preocupa es que una población diga: ‘Ya no quiero recibir un refuerzo ancestral, quiero esperar una vacuna con una variante modificada’, y entonces correrá el riesgo de no recibir ninguna vacuna porque la vacuna más nueva aún no está disponible.”

El Reino Unido autorizó el refuerzo bivalente de ARNm de Moderna Inc. a principios de este mes, lo que lo convirtió en la primera nación en aprobar una inoculación dirigida a la variante ómicron. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomendó en junio incluir un elemento específico para ómicron en las vacunas covid existentes. Japón puede comenzar a implementarla a partir de septiembre, dijo el martes el periódico Yomiuri.

MAR / ff