Miguel Pichetto contó cómo fue el proceso de acercamiento a Mauricio Macri

El precandidato a vicepresidente por Cambiemos, Miguel Angel Pichetto, contó por radio Mitre, en el programa de Marcelo Longobardi, como fue el proceso de acercamiento al presidente que terminó el ofrecimiento de acompañarlo en la fórmula presidencial y además fue muy crítico con la fórmula Fernández-Fernández.



"Después del viaje que realicé a Nueva York comenzó un proceso de acercamiento", dijo Pichetto, donde había estado en contacto con los fondos de inversión y los bancos. "Había tenido un diálogo con él y compartimos una visión de país, un camino de salida, tener orden fiscal, acordar sobre un modelo de capitalismo ordenado para que la Argentina pueda crecer". "Coincidimos en política internacional, en lo que hizo Macri que permitió reconstruir las relaciones con el mundo", agregó.

Sobre su relación con el primer mandatario, el rionegrino señaló que "Siempre ha sido correcta, respetuosa, abonada en diálogos siempre por motivos institucionales, en un marco de mucho respeto. El Presidente siempre me ha considerado, siempre me convocó a su mesa. Es una relación correcta, nos va a servir para poder armonizar la relación del Congreso con el Ejecutivo", explicó.

Tras el sorpresivo anuncio realizado por Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto comenzó una serie de entrevistas para explicar esta designación y no dejó pasar la oportunidad para criticar la fórmula Fernández-Fernández al señalar que "Macri me eligió a mi y no al revés", como pasó con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Tengo mucha claridad sobre el rol del vicepresidente, dijo. Tiene que estar a la sombra del presidente, tiene que acompañar sus decisiones”,



“La fórmula da una idea de mayor fortaleza para encarar un camino complejo”, aseguró el senador antes de indicar que “La gente y los inversores tienen conciencia de que Argentina necesita mayor consistencia para enfrentar los problemas que tiene”, dijo el actual senador.

Este miércoles 12 de junio, Macri se reunirá con su flamante precandidato a vice en Olivos y luego ambos partirán hacia Vaca Muerta, Neuquén, donde realizarán su primer acto de campaña juntos.



