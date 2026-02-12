Piden decomisar más de 140 inmuebles de Lázaro Báez y Cristina Kirchner, incluyendo San José 1111

Los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani y le pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 que decomise más de 140 inmuebles del empresario Lázaro Báez y la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad, incluido el departamento de San José 1111 donde la exmandataria se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria. “Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, indicaron los magistrados.

Lázaro Báez

Y luego dan la razón de este pedido: “Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”. Según Mola y Luciani, tanto la expresidenta como el empresario “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme. La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

A finales de 2025 se supo que la Corte Suprema de Justicia se encargaría de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la expresidenta, luego que el TOF 2 pidiera esa medida. Esa decisión afecta 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o como activos obtenidos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, durante el ciclo en que se implementó la acción fraudulenta.

La cantidad original fijada en concepto de decomiso era de 84.835 millones de pesos, pero luego fue actualizada a 684.990 millones de pesos por peritos contadores, siguiendo criterios técnicos validados por la Corte Suprema de Justicia.

Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111

La Cámara Federal de la Seguridad Social decidió dejar sin efecto la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva que cobraba Cristina Kirchner por la muerte de su marido, Néstor Kirchner, por lo que la expresidenta volverá a recibir ese dinero. La Cámara determinó este jueves 12 de febrero “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner y, por esa razón, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión por la muerte de Néstor Kirchner.

Hasta su suspensión, dos años atrás, la pensión era de aproximadamente 8 millones de pesos mensuales.

El Ministerio de Capital Humano presentará, a través del ANSES, un recurso extraordinario federal contra la sentencia que tomó la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a Cristina Kirchner en causas civiles, afirmó que “se hizo justicia”: “En términos simples, el Estado no puede quitar un derecho previsional de naturaleza alimentaria sin una fundamentación sólida, proporcional y jurídicamente consistente”.

