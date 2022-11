Piqueteros cuestionan el decreto y amenazan con más acampes

Las organizaciones no alineadas al Gobierno, agrupadas en Unidad Piquetera, tienen un conjunto de pedidos que no son respondidos por las autoridades desde hace meses y en las últimas horas se sumó un decreto que clausura la apertura del Potenciar Trabajo, algo en contra de sus intereses. Lo que desencadenará nuevas protestas en el centro porteño, tal como anticipan sus principales referentes.

Desde que la cartera de Desarrollo Social cambió de mando, de Juan Zabaleta a Victoria Tolosa Paz, los dirigentes más críticos de la Casa Rosada se preocuparon por remarcar que pretendían más herramientas para las cooperativas que encabezan y un refuerzo alimentario para los comedores, dos pedidos que, aseguran, el ahora intendente de Hurlingham se había comprometido a hacer realidad. En línea con esas solicitudes, pidieron desde el comienzo del año que se abra el programa Potenciar Trabajo, sobre todo ante una inflación que no paró de crecer.

Sin embargo, nada de eso se cumplió y el diálogo quedó atado a las cabezas de Unidad Piquetera y a segundas líneas del ministerio. A ese panorama, se le sumó el decreto que intuían que iba a salir a la luz en algún momento. De hecho, recuerdan que Massa lo propuso en 2021 pero no esperaban que se diera en un momento en el cual la situación social es crítica y, aseguran, que los números del Indec del segundo semestre reflejaran lo que denuncian desde hace tiempo.

Ante este escenario, los representantes sociales aceleraron contactos y están dispuestos a realizar manifestaciones en el centro porteño con posibilidad de acampe aunque resta definir el día. Eduardo Belliboni, figura del Polo Obrero, sostuvo que “miércoles o jueves de la semana que viene nos movilizamos con posibilidades de acampe”.

Desde el espacio además dispararon contras las políticas oficiales, como el posible bono de fin de año: “No quieren que un desocupado acceda a un programa, pero no generan puestos de trabajo y el Indec ya demostró que aumentó la indigencia, con 4 millones de personas. Lanzaron este bono de refuerzo alimentario que no lo cobra casi nadie, y excluye a la mayoría de las personas que lo necesitan”, indicó.

De todos modos, pese a la falta de respuestas concretas, hay dirigentes sociales que apuestan al diálogo. Una es Silvia Saravia, coordinadora territorial de Libres del Sur, quien pretende un cara a cara con la funcionaria a cargo del ministerio pero lamenta que todavía no se haya concretado.

“Queremos una reunión con Tolosa Paz aunque hay gestos que nos preocupan, como así declaraciones: hay una concepción de que las personas no quieren trabajar, que están contentas con un plan social, algo lejano a la realidad de la gente. Evidentemente, hay un grupo reducido que prefiere cobrar un plan antes que trabajar, lo vemos como una cuestión excepcional, no es la regla. Las personas, si tienen posibilidad de acceder a un trabajo con todos los derechos, siempre prefieren el trabajo y el debate no pasa por culpabilizar: tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades”, dejó en claro.