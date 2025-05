Provincia: exaliados del PRO lanzan su espacio mientras LLA se mueve

Los hermanos Passaglia son una marca registrada en San Nicolás. Santiago, el intendente, y Manuel, quien fue intendente, vienen ganando todas las elecciones locales desde hace más de una década. Fueron aliados al PRO y parte del extinto Juntos por el Cambio, se rumoreó el año pasado que uno de ellos podría ser parte del Gobierno nacional y son fuente de consulta de distintos espacios, desde Mauricio Macri y Cristian Ritondo, pasando por los radicales bonaerenses de Maximiliano Abad, al peronismo renovador de Sergio Massa. Sin embargo, ayer decidieron tomar una decisión estratégica: lanzaron su propio espacio en desacuerdo con el acuerdo en el que avanzan La Libertad Avanza y el PRO.

El hecho se da justo cuando los libertarios vienen moviéndose con rapidez en territorio bonaerense con la mira puesta en las elecciones del 7 de septiembre y, a la vez, pensando en tener candidatos propios en los 135 municipios en 2027.

En lo que refiere a los hermanos Passaglia, distanciados del PRO bonaerense, a pesar de su amistad con Ritondo, lanzaron su espacio llamado “Hechos” basado en su experiencia en la gestión de San Nicolás que, además de ser superavitaria e incorporar tecnología como pocas (incluida la Inteligencia Artificial), utiliza más del 25% de su Presupuesto para bienes de capital (obras públicas con fondos propios), un hito municipal.

El intendente Passaglia cree, ante sus íntimos, que es momento de armar una nueva alternativa que sea principalmente antikirchnerista, pero también “superadora a La Libertad Avanza y al PRO”. El nuevo espacio pretende ser un cazador de fuerzas vecinales y desencantados, además de outsiders. La idea es competir con su sello en las elecciones del 7 de septiembre. “‘Hechos’ es un partido que no se parece en nada a lo que existe hasta hoy. Estará fundamentalmente, del lado opuesto al kirchnerismo que fue lo peor que le pasó a la Provincia y al país. Y defendemos el Estado eficiente, porque ya vimos que funciona y lo sabemos hacer”, explican desde el nuevo espacio.

“Tenemos una mirada distinta de la realidad, no creemos que sea un acuerdo hecho con honestidad. Es un pacto entre dirigentes, no es un acuerdo de la gente”, disparan. Actores principales de la segunda Sección Electoral (ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires que incluye a quince municipios, San Nicolás es la cabecera de la sección con 125 mil electores) en estas elecciones renuevan once diputados provinciales por esa sección.

Por su parte, en LLA el titular del partido, y hombre de Karina Milei, Sebastián Pareja, viene de un raid de reuniones: a mitad de semana en el tercer piso de un edificio de oficinas detrás del Shopping Alcorta que tiene Diego Santilli, donde además de Ritondo se sumó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. El acuerdo LLA-PRO va tomando forma. Y el jueves fue un día libertario: Pareja estuvo más de una hora en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich y por la tarde estuvo con el intendente libertario Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, donde se sumaron el diputado bullrichista Gerardo Milman, entre otros.

La idea en ambos encuentros: ir buscando dirigentes y futuros candidatos violetas a intendentes en 2027.