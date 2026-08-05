Qué consecuencias tiene que Brasil reduzca su relación diplomática con Argentina al nivel de encargado de negocios

El Gobierno de Brasil decidió rebajar su representación diplomática en la Argentina al nivel de encargado de negocios, lo que suma más tensión al enfrentamiento entre Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA) está medida significa que Brasil no mandará, por ahora, un nuevo embajador a Buenos Aires, y que la misión diplomática quedará a cargo de un funcionario que tendrá un cargo menor.

Lula Da Silva

El procedimiento estándar indica que, cuando no hay embajador designado o cuando el embajador designado fue retirado del puesto por orden de su gobierno, el encargado de negocios es quien se hace cargo de la embajada y de todas las actividades diarias.

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La embajada sigue en funciones, pero se enfría la relación bilateral y disminuye considerablemente el nivel de diálogo político entre los gobiernos.

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Este cambio también afecta el protocolo porque los embajadores deben presentar sus cartas credenciales ante el presidente del país donde harán su trabajo, mientras que los encargados de negocios se acreditan ante el ministro de Relaciones Exteriores.

La decisión del gobierno de Brasil ocurrió luego que Milei cuestionara nuevamente a Lula da Silva en una entrevista televisiva, diciendo: “¿Así que el señor Lula se siente muy tocado si le digo que es un chorro? ¡Si es ladrón, si fue presidiario…!”.

Javier Milei

La respuesta oficial de Argentina frente a la decisión de Brasil de retirar su embajador de nuestro país

La Cancillería que encabeza Pablo Quirno respondió con un extenso comunicado la decisión de Brasil de retirar su embajador de Argentina. “En la tarde de hoy, el Embajador de la República Argentina en la República Federativa del Brasil fue convocado por el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, quien le comunicó la decisión del Gobierno brasileño de reducir el nivel de la representación diplomática bilateral al nivel de Encargados de Negocios y solicitar su regreso a la República Argentina”, comienza diciendo el texto.

A continuación, señala que “la República Argentina toma nota de la decisión adoptada unilateralmente por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, y lamenta su decisión de continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas. En estos últimos años, se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países".

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Para luego sumar: "En todos esos casos, sin excepción, la Argentina eligió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que la Argentina sostiene hoy”.

El texto cierra diciendo: “La República Argentina reafirma que las relaciones entre los Estados deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno. La política exterior argentina continuará guiándose exclusivamente por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino”.