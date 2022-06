Qué decía Daniel Scioli de Alberto Fernández en el Gobierno de Kirchner: "En los internismos de alcoba no me meto"

El vínculo entre Alberto Fernández y su próximo ministro de Producción, Daniel Scioli, comenzó en los años 90 dentro del Partido Justicialista y se solidificó en 2003, en el gobierno de Néstor Kirchner. Fernández como jefe de Gabinete y Scioli como vicepresidente. ¿Qué decía el flamante funcionario del actual presidente en noviembre de 2005?

En una entrevista con PERFIL, el entonces vice señaló que su relación con Alberto Fernández es “correcta, madura y de responsabilidad”. Esas tres palabras eligió para describirlo. Incluso, el entrevistador, Marcelo Dimango, aclaró que la respuesta fue "(molesto y cortante)".

La polémica en aquel entonces fue que Scioli no había apoyado al ex canciller Rafael Bielsa en la campaña porteña contra Mauricio Macri. Scioli no negó esos roces con el albertismo porteño, que defendía a Bielsa.

“Yo en los dimes y diretes de la política, la verdad, no me meto. Nunca perdí tiempo en estas intrigas”, contestó el actual embajador en Brasil, que la semana que viene tomará la conducción del Ministerio de Desarrollo Productivo luego de la salida de Matías Kulfas.

Frente a la repregunta del periodista, remarcó: “Muchas veces pueden dejar trascender algunas cosas para tratar de molestarme, pero mi pasión por el país no va a decaer por eso. Por el contrario, esos trascendidos me fortalecen”. Además, subrayó que “no pierde el tiempo”. “En los internismos de alcoba no me meto”.

Scioli asume la semana que viene

Pasaron 17 años de aquellas definiciones políticas entre el vínculo de Scioli con Fernández. En 2019 el Presidente lo eligió como embajador argentino en Brasil, una ardua tarea por el vínculo político con Jair Bolsonaro.

Luego de la salida de Matías Kulfas del ministerio de Desarrollo Productivo, el Presidente, junto con Sergio Massa y Cristina Kirchner, resolvió convocarlo para el cargo vacante. Así, la semana que viene, cuando Fernández vuelva de la Cumbre de las Américas, se le tomará juramento y se escribirá un nuevo capítulo en el vínculo entre ambos dirigentes.

AR CP