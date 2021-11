Qué hace en Buenos Aires un avión sancionado de PDVSA proveniente de Cochabamba

Un avión supuestamente propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA aterrizó este martes a la noche en Argentina y se encendieron las alarmas debido a que se trata de una aeronave sancionada por Estados Unidos. El aterrizaje coincide con la llegada al país de los ex presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa.

La información del aterrizaje fue confirmada a través de las redes sociales por la cuenta especializada en vuelos "Aviones en Ezeiza" (@AvionesenEzeiza), que reporta minuto a minuto los detalles de las aeronaves que llegan al país al Aeropuerto Internacional de Ezeiza o al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.

De acuerdo a los datos publicados, el avión en cuestión es un Learjet 45, matrícula YV 2716, que aterrizó en el Aeroparque este martes pasadas las 22 horas proveniente del Aeropuerto Internacional de Cochabamba Jorge Wilstermann Camacho.

De acuerdo a la información consignada por otro sitio especializado, Flight Aware, antes de su llegada a la Argentina, el avión voló a Nicaragua y a las Islas Caimán el domingo pasado.

Más allá de esa información, lo llamativo es que se trata de un avión sancionado. Según publicó NA, la aeronave fue incorporada en enero de 2020 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano por cuestiones políticas y por infringir normas de vuelo.

En relación a lo primero, Estados Unidos argumentó que la sanción estaba motivada por "transportar a importantes funcionarios del régimen de Nicolás Maduro", mientras que en segundo lugar la penó por "volar de manera insegura y no profesional en proximidad de aviones de la Fuerza Aérea estadounidense en el Caribe".

Lo más llamativo de la situación es que se trata de una aeronave sancionada que aterrizó en el país. Este medio consultó a fuentes del Aeroparque Metropolitano quienes al cierre de este artículo no aportaron información acerca del motivo de la presencia.

We continue our proactive efforts to support a peaceful, democratic transition in #Venezuela. Today the U.S. identified 15 PDVSA aircraft as blocked property. The international community must continue to work together to restore peace and prosperity to the Venezuelan people.