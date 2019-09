Crisis, reclamos al gobernador y deudas: qué pasa en la provincia de Chubut

Escuelas cerradas, rutas cortadas, hospitales al mínimo, y funcionarios públicos en pie de guerra. Chubut, la principal provincia petrolera de Argentina, tiene a sus finanzas al rojo vivo y es una de las caras más dramáticas de la crisis argentina.

La provincia patagónica, polo de atracción turística en esta época del año, está ahogada en deudas y no puede pagarle en tiempo y forma a maestros, médicos, empleados judiciales, administrativos, jubilados y fuerzas de seguridad.

Encima, en ese marco el gobernador Mariano Arcioni envió un proyecto para aumentarse su sueldo un 100%. En ese mismo proyecto solicitó aumentos de un 80% para el vicegobernador, para los ministros y secretarios un 75%, para los viceministros un 65% y un 55% para los subsecretarios, jefes de la Policía y asesores generales del Gobierno.

Del otro lado, los testimonios de más de 60 mil empleados públicos, maestros y jubilados reclaman que no han cobrado agosto, ni saben cuándo lo harán. "No sé cuándo termina esto", dijo angustiada a la agencia AFP Yael Matos, que cobra a cuentagotas su salario de maestra. "No tenemos fecha de pago, íbamos a cobrar hoy pero no cobramos y aparte de eso vamos a cobrar sin aumento, escalonado y en cuotas", añadió.

El gobernador de Chubut envió un proyecto para aumentarse un 100% el sueldo

En la pizarra de un salón de escuela se lee "1 de agosto", último día que hubo clase este año. "Hay empatía de la sociedad", afirmó la maestra y admitió que el año escolar está casi perdido.

La provincia, situada en una extensa meseta entre la cordillera de los Andes y el océano Atlántico y visitada por centenares de turistas para el avistaje de la ballena franca austral, está paralizada.

A ese contexto se sumó la triste noticia de la muerte de dos maestras en un accidente de ruta. No obstante, no fue en una situación aleatoria: fue volviendo de un reclamo, precisamente por la falta de pagos. Y dicha huelga incluyó incidentes con fuerzas de seguridad. Es por eso que el martes por la noche manifestantes encendieron fogatas frente a la legislatura.

Vale destacar que hace menos de un mes se registraron dos renuncias sensibles en el gabinete de Arcioni, tanto de su ministro de Educación como el de Salud. Este miércoles el mandatario provincial reclamó al gobierno nacional el aporte de fondos para resolver la crítica situación. Ante esto, un informe del Gobierno indica que, en menos de una semana, Chubut recibió $1.227 millones para intentar paliar la crisis económica que vive. Según números oficiales, el 10 de septiembre se enviaron $500 millones, el 11 de septiembre otros $500 millones, el 12 de septiembre $100 millones y el 13 de este mes $127 millones.

Quiénes eran Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, las docentes que murieron en Chubut

La atención pública sanitaria está reducida a guardias mínimas en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, la ciudad petrolera donde en 1922 se fundó la estatal YPF, 1.800 km al sur de Buenos Aires.

En el vetusto hospital, no hay suficientes sábanas limpias, los sueros se apilan en los pasillos y hay que persignarse antes de subir al ascensor. Uno se cayó hace un par de años y desde entonces el hueco permanece tapado con maderas.

"Acá el único conflicto es que queremos cobrar por trabajar", reclamó Anita Fernández, empleada de depósito del Hospital Regional donde un millar de trabajadores están en huelga.

La obra social de los empleados estatales atiende tres veces a la semana. "Tenés que calcular el día que te podés enfermar, es tétrico", ironizó Gladys Díaz del sector salud mental del hospital.

En la morgue se limitaron las autopsias por escasez de insumos y en la puerta se acumulan tachos con residuos patológicos, guantes de látex y jeringas usadas. "Este hospital está sin ingresos, sin insumos, sin infraestructura", afirmó Díaz.

Consumo. Por otro lado, la caída de la actividad comercial es palpable. "La gente ya no puede pagar porque no cobra", señaló a AFP María, vendedora de una tienda en 'liquidación por cierre'.

Chubut: Mariano Arcioni decretó dos días de duelo y Ctera convocó al paro nacional docente

Con casi 600 mil habitantes, Chubut tiene el 45% de las reservas comprobadas de petróleo de Argentina y 9% de las de gas natural. Unos 18 mil operarios trabajan para 17 empresas que explotan sus yacimientos donde se produce el 30% del petróleo del país y el 50% del gas natural.

"El parque industrial sufrió una merma de entre el 30 y el 40%", indica David Klappenbach del sindicato del Petróleo que nuclea al personal jerárquico. Lo adjudica a la competencia por las inversiones en el megayacimiento de Vaca Muerta en la vecina provincia de Neuquén.

Deuda. Así como el gobierno del presidente Mauricio Macri se endeudó con el Fondo Monetario Internacional por unos 57 mil millones de dólares, Chubut buscó auxilio por 700 millones de dólares al punto de convertirse en la provincia con mayor deuda por habitante.

Pero el salvavidas resultó de plomo porque casi el 80% de su deuda son títulos en dólares en un país cuya moneda se depreció más del 65% desde enero de 2018.

"Los ingresos no cayeron tanto, pero los gastos aumentaron 80% en el primer semestre de 2019 en relación al mismo período del año anterior y gran parte se debe a los servicios de la deuda pública", explicó a la AFP Facundo Ball, director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia. Casi el 70% de sus regalías petroleras se van en el pago de deuda.

Fuente: AFP

