La senadora Carolina Losada expuso en la mesa de Mirtha Legrand un caso ocurrido en la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde un hombre intentó vender a su hija por Facebook en el mes de abril. Sus dichos despertaron críticas y también pusieron en agenda un delito que no está tipificado pero cuenta con precedentes que han llegado a la justicia, aunque sin resoluciones claras.

"En Rosario, en un barrio, en una esquina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos ¡sí! a 60.000 pesos, como si fueran cosas y no personas", fue el textual de la congresista de Juntos por el Cambio que armó revuelo el fin de semana en el clásico televisivo.

La historia de la apropiación de niños en Argentina cuenta con un antecedente histórico y tristemente célebre, ubicado en los tiempos de la última dictadura cívico militar donde al plan sistemático de tortura y desaparición de personas que fue penado en el Juicio a las Juntas, se sumó la apropiación ilegal de bebés.

En Argentina, sin embargo, no hay una condena para el delito de compra y venta de niños. El último 19 de octubre, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado discutió el avance de un proyecto de ley para penar esta práctica, que finalmente obtuvo dictamen para ser debatido en el recinto.

Una de las expositoras fue la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, quien graficó de manera clara el problema: "La compra-venta de niños ha sido un delito que se viene cometiendo desde hace muchísimos años".

La respuesta de Carolina Losada

Losada dialogó con PERFIL y sostuvo que sus dichos estaban fundamentados en el caso de Brandon Folken, quien utilizó en abril de este año un grupo de Facebook llamado "Venta de todo para niños y bebés - Rosario" para dar a su beba "en adopción" por "un adelanto" de $60.000.

"El caso que disparó mi exposición fue denunciado en mayo por la Defensoría de la Niñez de Santa Fe en la Justicia Federal. Está radicado en la Fiscalía Federal Nro 3. Los concejales de Rosario de Juntos por el Cambio denunciaron públicamente este hecho y mi equipo toma el tema. Encontramos un vacío legal en Argentina y presenté un proyecto para reformar el Código Penal y tipificar el delito de venta, compra de niños y niñas en nuestro país", le dijo la senadora a este medio.

En efecto, el proyecto ingresó en mesa de entradas del Senado el 27 de mayo de este año, una aclaración que Losada le hizo al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, luego de la cuestionara por sus dichos en Twitter.

El gobierno de Santa Fe le pide pruebas a Losada

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, Patricia Chialvo, solicitó vía redes sociales que la senadora nacional se presentara ante la fiscalía si contaba con las pruebas del caso. Incluso se refirió al caso del hombre que pidió dinero para adoptar a su hija.

"El único caso del que se tuvo conocimiento fue en mayo de este año. Situación que refería a una estafa de un progenitor, quién a través de una publicación de Facebook ofreció a la bebé a la venta. Delito que no se concretó, porque el estafador ni siquiera convivía con la niña", escribió la funcionaria en redes sociales, agregando que la madre de la niña no sabía de los planes de su padre.

Incluso presentó un pedido ante el Ministerio Público de la Acusación para que Losada presente la documentación de sus denuncias. La respuesta de la legisladora fue que ya había una denuncia en curso, en referencia al citado caso Folken.

El caso Fornerón y el vacío legal por la compra-venta de niños

El proyecto impulsado por el Ejecutivo busca sustituir el artículo 139 bis del Código Penal con prisión de tres a diez años a quien "facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en los artículos 138 y 139, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad".

De tratamiento tardío, ya que los especialistas afirman que la compra y venta de niños y niñas es un problema de décadas, el proyecto es una respuesta a la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hizo a Argentina por el caso de Leonardo Fornerón, exigiendo que se incluya este delito en el Código Penal.

Leonardo Fornerón

El hombre, que participó de la reunión de comisión donde se emitió dictamen para tratar el proyecto de ley el último 19 de octubre, reclama por su hija Milagros a quien su madre dio en adopción a una familia de Baradero, en Buenos Aires.

Entre lágrimas, Fornerón relató: "Hoy no tengo vínculo con mi hija. Desde que es mayor de edad me pidió tiempo. Hace 22 años y cuatro meses que estoy esperando el juicio por los responsables de que mi hija hoy no esté conmigo. La sigo esperando y quiero tener a mi hija para criarla".

"María", el caso de una niña rosarina que también llegó a la Corte Interamericana

El 23 de agosto del 2014 una chica de 14 años dio a luz a un niño en el establecimiento Maternidad Martin de Rosario y 24 horas después, perdió la tenencia.

El último 22 de octubre el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y su par de Santa Fe, Lucila Puyol, se presentaron en Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando apropiación y pidiendo que el niño sea restituido a su madre biológica.

“Tenemos muy en claro que este caso es una apropiación. Hablamos de un niño que nació el 23 de agosto de 2014 en la Maternidad Martin (de Rosario) y al día siguiente fue sustraído de la custodia de su joven madre y de su abuela por un matrimonio que tuvo y tiene los recursos económicos y las relaciones y vínculos para persistir en su actitud”, dijo Puyol en uno de sus pasajes argumentativos.

De acuerdo a Carmen Maidagan, una de las cuatro abogadas que representan a "María", existía en Maternidad Martin "un protocolo específico donde según ellos cuando una madre manifestaba que quería dar su bebé en adopción a una determinada pareja, podían hacerlo y la Martín tenía que respetarlo".

En diálogo con el medio local Rosario/12, explicó el origen del papel firmado por la madre de la entonces niña donde avalaba el hecho. La letrada detalló que "se dejaba constancia en la historia clínica de que esta señora, supuestamente, en forma libre le daba su hijo a un determinado matrimonio en una entrega directa, que hay que remarcar es una situación prohibida por la ley en Argentina, tanto la entrega antes de nacer y la entrega directa".

También agregó que desde el establecimiento de salud le dijeron a la madre de la niña que iba a parir que "probablemente no sobreviviera al parto y qué es lo que iba a hacer con un bebé".

"En ese marco, le hicieron firmar este papel, en verdad un señor de traje que no se identificó. En realidad, fue a la Defensoría de niñas, niños y adolescentes, cuya titular de entonces era Analía Colombo, quien solicitó que se pusiera en marcha una guarda preadoptiva a la jueza en turno de familia Gabriela Topino. Pero repito, todo esto es ilegal en nuestro país, donde no se permite la adopción previa al nacimiento. Entonces eso es lo grave. En este caso son todos funcionarios públicos articulando la entrega de un bebé no nacido", subrayó, cuestionando también el accionar de la Corte Suprema de Santa Fe.

