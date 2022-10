Aníbal Fernández volvió a referirse a las elecciones presidenciales del 2023 y ratificó que Alberto Fernández irá por la reelección. Crítico, el ministro de Seguridad también atacó a Mauricio Macri por su reciente libro y acusó: "Eso te demuestra que en Argentina cualquiera puede ser presidente".

"Se pueden ganar las elecciones en 2023, claro que sí. Presentándonos y trabajando para la unidad, buscando alternativas que permitan que limpiemos la hojarasca respecto de las discusiones que poco tienen que ver con la seriedad", apuntó Aníbal Fernández este jueves 20 de octubre sobre las posibilidades electorales del Frente de Todos.

Sobre las posibles candidaturas de la coalición oficialista, el funcionario expresó: "No hay ninguno otro que haya definido su candidatura, salvo el Presidente. A siete u ocho meses de cuando hay que empezar a hablar de estas cosas, pretender graficarlo no tiene mucho sentido y es poco serio".

Y en cuanto a las primarias, respaldó la postura del presidente frente al resto del oficialismo: aseguró que "se van a hacer" y expresó que los candidatos del oficialismo deben ser "uno o dos" porque "si es uno estará consensuado y si son dos tendrán que competir en las PASO".

Aníbal Fernández, duro con Macri

Consultado sobre el libro que Mauricio Macri sacó a la venta el 18 de octubre, titulado "Para qué", Aníbal Fernández aseguró no haberlo leído y se despachó contra el expresidente: "¿Qué puede decirme ese hombre si no sabe de lo que se trata? No sabe cuándo es nunca".

"Es un señor que no tiene idea de nada ¿Ustedes creen que ese hombre fue un presidente? Eso te demuestra que en Argentina cualquiera puede ser presidente. Ese hombre no tiene la menor idea de lo que significa manejar un país, que no hayamos explotado en mil pedazos es una casualidad", lapidó.

Mauricio Macri: "Estoy trabajando en sumar y no en mi candidatura"

¿Aníbal candidato?

El funcionario fue consultado sobre una posible candidatura para el 2023 y sin tapujos expresó: "No soy viuda de nada. Juré 19 veces en mi vida y nunca fui a pedirle a nadie que me llevara a esos lugares. Me vinieron a buscar siempre. A esta altura del partido soy un león herbívoro, no tengo ningún interés, supongo que mi gestión terminará el 10 de diciembre del año que viene y volveré a trabajar a mi estudio".

Por último, Fernández destacó que en el Gobierno nacional "hay éxitos económicos" pero "muchas de las cosas hay que contarlas", lo cual perjudica la gestión porque no se conocen.

GI/ff