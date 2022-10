La senadora nacional santafesina Carolina Losada (UCR), que fue noticia por haber contratado a su hermana como personal transitorio en su despacho del Senado con la categoría más alta de la jerarquía legislativa, dijo que todo se trató de "un pase de factura" del kirchnerismo.

En comunicación con PERFIL, publicadas en la nota de este miércoles, la senadora dijo que su hermana, Georgina, "no pasó a planta permanente" y que ella no está de acuerdo.

"Cada senador tiene una igual cantidad de módulos, es decir, un presupuesto con el que puede contratar a personas. Mi hermana es jefa de despacho desde el día 0, llegó conmigo y se va conmigo porque la designación es en planta transitoria, con esos módulos", explicó.

La senadora remarcó que su hermana es su "persona de confianza" y que "está más que calificada para el puesto" en el Senado.

Carolina Losada criticó las contrataciones K en el Senado pero ella fichó a su hermana

"Mi hermana trabaja desde el día cero conmigo, es la que me convenció por su honestidad de trabajar en política", explicó en declaraciones a Infobae. "Ella milita en el radicalismo desde que tiene 18 años".

La senadora aseguró que "esto es un pase de factura, una devolución, porque me puse en contra del pase a planta permanente de 280 empleados porque son todos del kirchnerismo, son militancia rentada".

Losada explicó que "todos los senadores tenemos un presupuesto para tener asesores" y que su hermana "trabaja desde el primer día y llegó conmigo y se va a ir conmigo".

Y agregó: "Como vicepresidenta del Senado tengo la posibilidad de tener una estructura de asesores más grande, extra, y no la pedí porque no creo que sea necesaria y porque tampoco creo que debamos incrementar el tamaño del Estado".

Losada explicó que "todos los senadores tenemos un presupuesto para tener asesores" y que su hermana "trabaja desde el primer día y llegó conmigo y se va a ir conmigo"



Las Losada: hermanas políticas

"Es natural que hagan este tipo de cosas cuando alguien se pone en contra de la corrupción, como me puse en la última sesión, y les dice en la cara lo que son y se manifiesta en contra del pase a planta permanente de personas", dijo la senadora a La Nación.

Y agregó: "Este es el vuelto de la política rancia y corrupta del kirchnerismo ante gente transparente que quiere hacer un país distinto".

Remarcó que su hermana es su "persona de confianza" y que "está más que calificada para el puesto" en el Senado. "Como vicepresidenta del Senado me ofrecieron una estructura extra y no lo quise porque creo que no es necesaria".

"Mi hermana trabaja conmigo desde el día cero, nunca fue un secreto. Los que llegaron conmigo, se van conmigo porque estoy en contra de dejar gente en el Estado", cerró.

ds