Gastón Manes: "Facundo dijo en público lo que muchos dicen en privado"

El abogado y referente radical, Gastón Manes, opinó sobre las declaraciones de Facundo Manes contra Mauricio Macri. "Facundo dijo en público lo que muchos dicen en privado", explicó. También resaltó que su hermano "está muy bien considerado en la opinión pública y eso incomoda mucho porque puede ser disruptivo". A su vez, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "el radicalismo está en una etapa de crecimiento".

Las declaraciones de Facundo Manes, ¿fueron a propósito? ¿Lo hizo inconscientemente?

Dejando de lado mi cargo institucional dentro del partido, para no comprometer a nadie, Facundo Manes encabezó una lista en la Provincia de Buenos Aires de la UCR y en la campaña dijo que lo único que no iba a hacer era cambiar su forma de ser. Eso fue visto por la sociedad como un valor y por eso lo votaron casi un millón y medio de bonaerenses.

Facundo dijo en público lo que muchos dicen en privado. Él no acusó a nadie y lo digo como abogado. En ningún momento hizo una acusación penal contra Mauricio Macri. Lo que dijo es que existía evidencia de que se había espiado gente durante la gestión del ex presidente, pero no le atribuyó la responsabilidad a nadie. Llamó al ex presidente Macri a reflexionar sobre esto y habló sobre el populismo institucional, que no es algo que inventó él.

Cuando vos tomás medidas para el corto plazo, estás haciendo populismo, a eso se refería. Y en ese gobierno hubo varias cosas que se hicieron así, por ejemplo, como pasó con los jueces de la Corte Suprema. Habló en potencial y con mucho respeto, pero generó una ola de críticas de un sector muy radicalizado de la grieta, que no le perdonó a Facundo que trate de poner blanco sobre negro. No lo hizo a propósito ni me pareció agresivo. En todo caso, fue desmedida la reacción.

La UCR bonaerense reaccionó a la interna Manes-JXC: "Unidad no significa uniformidad ni silencio"

Que la reacción haya sido desmedida, ¿es un síntoma de qué?

El sector más radicalizado del PRO quiere seguir conduciendo y que el radicalismo sea un partido que acompañe. Esto se cambió a partir de la última elección y hoy los dos partidos tienen una equivalencia en la representatividad. El radicalismo está en una etapa de crecimiento. Además, Facundo Manes está muy bien considerado en la opinión pública y eso incomoda mucho porque puede ser disruptivo.

Facundo Manes

Parecería que hay dos internas: una de Juntos por el Cambio y otra del radicalismo. Dentro de la UCR, ¿cuál es el síntoma y qué reasentan las críticas internas?

Me llamó la tención la reacción de algunos dirigentes del partido al que pertenezco porque las críticas que hizo Facundo sobre la gestión de Macri fueron menores en comparación con las que recibió el ex presidente por parte de Gerardo Morales y de Elisa Carrió. Es llamativo que solo exista un comunicado porque no tuvo unanimidad, aunque después salieron a atenuar un poco la situación.

Lo que dice la UCR de la Provincia de Buenos Aires es que vamos a poder construir una nueva mayoría si somos capaces de ofrecerle a la sociedad un proyecto político que nos saque del atraso. Nosotros entendemos la unidad de Juntos por el Cambio, pero en un marco de pluralidad. El debate y la discusión sincera son el camino. Lo que dijo Facundo es exacto y preciso, no hizo ninguna acusación penal, como intentó señalar un periodista.

Se reavivó la interna en Juntos por el Cambio

¿A quién te referís?

Fue un contrapunto que se generó en el programa de Luis Majul. Cuando le preguntaron a Facundo qué opinaba sobre las acusaciones de que el radicalismo era populista, él contestó que el populismo institucional había sido una práctica del gobierno de Mauricio Macri, pero nunca hizo una acusación penal. Sí describió que se había espiado a alguna gente.

Rodríguez Larreta y Morales cuestionaron los dichos de Manes sobre Mauricio Macri

Dentro del radicalismo, ¿se podría interpretar que se están planteando fórmulas cruzadas para definir las internas? ¿Gerardo Morales y Alfredo Cornejo estarían pensando en ser candidatos a vicepresidentes con el PRO como cabeza de la listas?

Esa interpretación es verosímil, es una de las posibilidades. En el radicalismo hay dos posturas. La mayoría quiere que la UCR pase a ser el líder de la coalición y hay que plantear esas diferencias hoy, aprovechando que no estamos en un año electoral. El otro sector está más a gusto con la situación actual. Pero hubo fuertes críticas de los principales dirigentes radicales a Macri y no salieron a plantear un cuestionamiento.

De todas formas, hemos recibido una enorme cantidad de adhesiones, por lo que entiendo que son cuestiones propias de la política. En alguno momento se hablará internamente y nos vamos a poner de acuerdo para fortalecer al partido y llevarlo al lugar en el que tiene que estar.

JL PAR