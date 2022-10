Renuncia a disposición y operativo para desligarse de los incidentes

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, no se consideró responsable respecto al operativo policial llevado a cabo en el encuentro entre Gimnasia y Boca en la Plata, y a su vez puso su renuncia a disposición del Gobernador Axel Kicillof.

El funcionario bonaerense apuntó al club platense por “haber sobre vendido entradas” y aseguró que la reacción de la policía se debió por el intento de varios hinchas del “Lobo”, que tenían entrada en la mano, reclamaban poder entrar al estadio.

“No tengo dudas de que la organización sobrevendió, regaló entradas que superaban ampliamente la capacidad del estadio, y se lo digo porque anoche, recorriendo, por cada entrada oficial de la AFA había 20 entradas de protocolo que el club autorizó a que ingresaran”, declaró Sergio Berni en TN.

“La gente que quedó afuera quiso entrar y en ese querer entrar empezaron los piedrazos y disturbios, la policía resolvió la situación de la peor manera y terminó en lo que terminó”, agregó el ministro.

Respecto a su responsabilidad de lo ocurrido, expresó:“Soy el ministro de Seguridad, pero hay responsables que tenían la función de llevar adelante este operativo y no lo resolvieron bien. Yo no me considero responsable de lo que pasó. No estuve a cargo del operativo de seguridad. Para eso hay toda una cadena de mando”.

En esa línea, aclaró que “me hice cargo a partir de que vi por televisión lo que estaba pasando, agarre el helicóptero y me fui para allá. A partir de ese momento me hice responsable y tomé el mando”.

También, manifestó que se trabajó “toda la noche para tratar de entender qué pasó” y remarcó que “el fiscal empezará a investigar con todos los elementos que ellos tienen”.

Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de dejar su cargo, respondió: “Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador (Axel Kicillof), pero acá hay responsables que tenían una función de llevar adelante el operativo que no ha sido bien resuelto”.

En tanto, en declaraciones televisivas a A24, expresó que el jefe del operativo de seguridad, de apellido Corvalán, fue “quien firmó el acta con el club, dispuso el operativo y el responsable de algo que se resolvió de la peor forma” y que “iba ser echado’’ junto a todos los policías responsables. También consideró que lo ocurrido anoche “es inexplicable”.

En un un comunicado, la gobernación de la provincia pidió que fuera corrido de la policía el encargado de la seguridad del evento: “El Gobernador instruyó al ministro de Seguridad para que el Jefe del operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo”.