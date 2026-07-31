Renunció el subsecretario de Deportes con críticas a Daniel Scioli y un especial agradecimiento a Mauricio Macri

El subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, presentó su renuncia al cargo a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que combinó un balance de su gestión con un fuerte mensaje político. Sin nombrarlo de manera explícita, dejó críticas hacia el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, en medio de la interna que ambos mantenían desde hace meses, y dedicó un agradecimiento especial al expresidente Mauricio Macri.

La dimisión se conoció luego de que la Subsecretaría de Deportes volviera a depender de la órbita de Scioli tras una reciente reestructuración del organigrama del Gobierno, un cambio que había profundizado las diferencias entre ambos funcionarios.

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En el inicio de la carta, De Urquiza agradeció la confianza depositada por Milei para ocupar el cargo, pero inmediatamente destacó el respaldo del fundador del PRO. “Quiero agradecer también, de manera muy especial, al presidente Mauricio Macri, quien confió en mi persona y propuso mi nombre para ocupar esta función”, escribió.

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