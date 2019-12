Reproches en Cambiemos por el freno a la construcción de Atucha III y IV

Diego Ramiro Guelar, embajador argentino en China, cruzó este miércoles 4 de diciembre en redes sociales al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, por sus afirmar que él "no construiría nuevas centrales nucleares en la Argentina" y reconocer que el Gobierno de Cambiemos no tuvo la intención de avanzar con Atucha III y IV, aunque fuentes oficiales aseguraban que el país seguía negociando el tema.

"Desmiento categóricamente al sr. Lopetegui !!!! Durante 4 años tuve instrucciones directas del Presidente Macri de avanzar con Atucha lV con China. Ahora entiendo donde estaba el bloqueo", escribió el diplomático en su cuenta de Twitter. "Si es cierto que en marzo del 2018 se canceló Atucha lII por falta de capacidad de endeudamiento. Esta era la planta de agua pesada con tecnología canadiense", agregó.

Guelar respondió así a un artículo periodístico publicado a fines de noviembre, sobre la presentación del balance energético del Gobierno macrista a cargo de Lopetegui. "Yo no construiría nuevas centrales nucleares en Argentina. Lo nuclear es puro costo de capital. Además, son proyectos que sabés cuando empiezan, pero no cuando terminan ni cuánto pueden terminan costando", sostuvo en declaraciones al diario Página/12. "En Argentina la matriz tiene que ser gas, renovables y algunos aprovechamientos hidroeléctricos. Endeudarse en 5000 o 6000 millones de dólares para construir una nueva central nuclear no tiene sentido", aseveró.

Ante la consulta en relación a que Juan José Aranguren había dicho que el año pasado que la cuarta y la quinta central nuclear no se iban a construir y que el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, dijo que se seguía avanzando, respondió: "Lo que tenés que entender es que hay contratos firmados con China y yo como secretario de Energía tengo que tener cuidado con lo que digo públicamente. Entonces podés ir manejándolo y tratar de negociar para hacer otra cosa en lugar de la central nuclear. Eso es lo que se ha tratado de hacer".

El reportaje tuvo pasajes insólitos. En un momento, el exvicejefe de Gabinete sostuvo: "Yo descubrí algo este año. Antes pensaba que la generación a gas, hidroeléctrica y nuclear eran distintas fuentes de energía. Vos podías elegir entre usar gas, combustibles líquidos, nuclear o hidroeléctrica, pero ahora me di cuenta que no son distintas fuentes de energía. Son cultos, son religiones. Entonces si vos hablás con los sacerdotes de lo nuclear lo único que hay en la vida es lo nuclear". Luego, ante las preguntas del periodista Fernando Krakowiak, Lopetegui mantuvo el siguiente intercambio:

-¿Pero el subsecretario de Energía Nuclear no depende del secretario de Energía?

-Es uno de los principales sacerdotes. Es el cardenal.

-¿No depende de usted?

-Sí, pero es libre, cada uno puede pensar lo que quiera.

-Pero tampoco puede ser que cada uno diga lo que quiera. Forman parte del mismo gobierno.

-Bueno, conseguimos que durante cuatro años no pase nada.

"Lo que no tiene ninguna seriedad es que el Sr. Lopetegui niegue en declaraciones periodísticas negociaciones que fueron conducidas personalmente por el Presidente Macri cuyo interlocutor directo era el Presidente de la RP China, Xi Jinping", respondió en Twitter Guelar, y recalcó: "Por esta y cualquier via , debía aclarar la falsedad de los dichos del Sr. Lopetegui. La negociación nuclear fue tema prioritario en nuestra agenda bilateral".

La historia de la construcción de las centras tuvo diversas idas y vueltas. Según detalla Página/12, en 2014 el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, firmó con el director de la Administración Nacional de Energía de China, Xu Xinxiong, un convenio de cooperación para la construcción de una cuarta y una quinta central de potencia. El 15 de noviembre de 2015 ambos países le pusieron la firma a los convenios técnicos y comerciales de Atucha III en la ciudad turca de Antalya y acordaron la versión final del contrato marco por la quinta central.

De acuerdo a la información brindada, las obras a las que se hace referencia debían comenzar en 2016, pero luego del cambio de gobierno el entonces ministro de Energía, Aranguren, confirmó que durante ese año no habría novedades porque se estaban revisando los contratos. Como parte de esa revisión, habrían propuesto avanzar primero con la central Candu, la que menos interés les genera a los chinos. Sin embargo, la oferta no habría seducido y la negociación se habría demorado.

En este marco, Gadano, habría anunciado que la quinta central no se instalaría en Zarate sino en Rio Negro, hecho que fue descartado luego de que la provincia prohibió la instalación de reactores atómicos. En mayo de 2018 el presidente de Nucleoeléctrica, Rubén Semmoloni, les informó a los gerentes de la empresa que el Gobierno había decidido no construir la central nuclear Candú y se construiría solo la central que querían los chinos en Zarate. En junio de 2018, Aranguren informó que finalmente no se construiría ninguna de las dos centrales. Sin embargo, en octubre de este año Gadano negó que se haya cancelado la construcción de nuevas centrales nucleares en Argentina. "Eso no es cierto", dijo.

