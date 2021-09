Horacio Rodríguez Larreta: "Alberto Fernández habla como si estuviera en Disney"

Horacio Rodríguez Larreta elevó el nivel de sus críticas hacia la gestión del presidente Alberto Fernández, a 9 días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El jefe de gobierno porteño cuestionó al gobierno nacional haciendo foco en la educación, durante una entrevista en el TN.

“Mucha gente en el conurbano ve que del otro lado de la General Paz tenemos clases con presencialidad plena, eso es increíble”, dijo el referente de Juntos por el Cambio que impulsa la precandidatura a diputado nacional de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

Larreta se mostró confiado en “ganar” las elecciones, asegurando que hay una tendencia del electorado a abandonar al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. “Hace un mes nos llevaban 15 puntos de ventaja, hace 15 días nos llevaban menos de 10, hoy nos llevan menos de 2, hay una tendencia y vamos a ganar”, señaló.

Los números que mira el gobierno: el Frente de Todos le saca cinco puntos a Juntos por el Cambio

Respecto de las causas de esa situación, el jefe de gobierno apuntó contra el discurso del presidente. “La gente está harta y quiere decirle basta a este gobierno, no quiere escuchar al presidente como si estuviera en Disney”.

“¿Habló de educación? En la provincia hoy no tienen presencialidad plena, algo inexplicable que me da un poco de bronca”, apuntó Larreta. El presidente Alberto Fernández había cuestionado a la presidencia de Mauricio Macri por su postura frente a la educación pública y la apertura de universidades.

“Me acusaron de cualquier disparate. De asesino para abajo, lo que se te ocurra, sin embargo de marzo a hoy mantuvimos las clases todos los días y los casos (de Covid 19) no subieron. En la provincia mantuvieron las escuelas cerradas. Y al fin y al cabo, la cantidad de casos fue la misma”, advirtió Rodríguez Larreta.

Clases presenciales, eje de una de las polémicas entre el gobierno nacional y el porteño.

El jefe de gobierno porteño, por otro lado, defendió su posición dialoguista por la pandemia de coronavirus con los referentes del gobierno nacional. “Lo volvería a hacer para cuidar a la gente”, destacó. Asimismo, reconoció tener una amistad con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Yo no puedo tener confianza con el gobierno nacional, pero no puedo ser una oposición destructiva. Por ejemplo, yo soy amigo de (Sergio) Massa de muchos años, y eso no quita que esté en desacuerdo con las ideas que representa su espacio”, sostuvo.

Vidal: "Una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra en la 1-11-14 con narcos que te ofrezcan"

Apoyo a la frase de Vidal sobre la marihuana en los barrios

Por último, el jefe de gobierno porteño —que lidera un sector de Juntos por el Cambio que, por su moderación, fue denominado el las “palomas”— defendió las declaraciones de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien había afirmado que no era lo mismo “fumarse un porro en Palermo que en la villa 1-11-14”.

“En los barrios, los narcos van captando a los chicos y les cagan la vida. ¿Si creo que hay legalizar la marihuana? Creo que no es tan simple. En términos generales, creo en la libertad. Pero dar un mensaje de legalización a los chicos que están tirados en los pasillos de los barrios es muy complicado. Las madres te vienen a pedir que saques a los chicos de los carteles de la droga. Eso lo conoce María Eugenia más que nadie”, sostuvo Larreta.

