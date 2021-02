San Juan | Gobernador Sergio Uñac: "Las clases ya arrancaron"

El gobernador de San Juan Sergio Uñac explicó cómo fue el regreso a clases en la provincia, a través del programa Refuerzo Educativo 2021, mediante el que los niños y jóvenes de los últimos años de los ciclos escolares acuden a las aulas para recibir apoyo académico para concluir su formación. A su vez, se expresó sobre la suspensión de las PASO de agosto próximo y reiteró su intención de que Alberto Fernández conduzca el PJ.

“Las clases arrancaron ya. Como hicimos el año pasado, con absoluta humildad, fue la primera provincia que dispuso clases presenciales. Tuvimos en ese momento la comunicación virtual con el ministro Trotta y pusimos primera", expresó Uñac en declaraciones a radio La Red.

El gobernador cuyano destacó los antecedentes históricos de la provincia y comparó la situación actual con la que ocurrió durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento: "Tenemos una historia que no podemos desandar los sanjuaninos: habitar la tierra donde nació el proyecto educativo más importante que Argentina y quizás Latinoamérica pueda recordar, apostando fundamentalmente a que los argentinos en aquel momento pudieran alfabetizarse a través de un programa educativo con la creación de más de 800 escuelas.”

“No solamente debemos abocarnos a las clases presenciales a partir del 1 de marzo, tenemos que mirar cómo terminaron los chicos con los contenidos educativos el año pasado", dijo el mandatario provincial y agregó: "En San Juan de 11 mil chicos de primaria hay 1700 que no aprobaron la totalidad de contenidos y de casi 6 mil chicos de sexto año hay casi 2 mil que no aprobaron la totalidad de los contenidos. Ese universo de chicos el sábado pasado comenzó las clases presenciales con tutores puestos por el gobierno de la provincia donde ha habido un 85% de presencialidad”.

Sobre los dichos de Trotta, el gobernador peronista reivindicó a la educación como "un tema esencial" y manifestó que "el Estado es el que la tiene que garantizar". Y añadió: "Hablamos mucho de la vuelta a la presencialidad pero nos hemos olvidado de lo que han aprendido durante el anterior ciclo lectivo".

"Hay un porcentaje de chicos que van a iniciar el ciclo lectivo con un diferencial hacia abajo. Lo que buscamos desde el gobierno provincial es nivelar hacia arriba", expresó Uñac.

Consultado sobre las PASO, el gobernador sanjuanino manifestó su preocupación sobre el avance del Covid-19 en el país y lo contrastó lo que ocurre en Argentina con lo que sucedió en Europa con el rebrote: "Vamos a iniciar en una etapa, que sería en invierno, que lamentablemente va a agudizar los efectos del coronavirus en el país. Espero equivocarme pero vamos a tener que tomar una decisión ya", dijo el gobernador.

"Diciembre hubiese sido un momento propicio y ahora estamos al límite de tomar una decisión. Yo me inclino, no por posponerlas sino suspenderlas por única vez porque vemos la foto de lo que está pasando en Europa y no puede pasar a nosotros", comparó.

Durante la entrevista, Uñac eludió la respuesta sobre su candidatura a presidente de la Nación. Los dirigentes tenemos que proponernos cumplir con los objetivos que vamos cumpliendo. Yo me propuse ser gobernador de San Juan y establecer ciertos objetivos que podamos cumplir, como el de la materia educativa", destacó el gobernador.

"Creo que a los argentinos hay que hacerles votar una sola vez. Son pasos que a los argentinos nos van a permitir crecer. No es algo que dependa de mí", reiteró.

En cuanto al escenario político que se plantea en este año electoral, sumado a la votación del presidente del Partido Justicialista, Uñac indicó que "los gobernadores pensamos que Alberto Fernández puede asumir al frente del PJ. Sin ir en contra de nadie, hablando del sanjuanino que ahora es presidente del partido, José Luis Gioja", concluyó.

En enero pasado, el ministro de Educación nacional Nicolás Trotta visitó la provincia de San Juan, durante la cual le dio el visto bueno al gobernador Uñac para retomar las clases que se habían suspendido en agosto pasado tras un brote de coronavirus en Caucete.

El regreso a las aulas corresponde al Refuerzo Educativo 2021, mediante el cual se retoma aquel programa que había quedado inconcluso, luego de que San Juan diera inicio en 2020 al ciclo lectivo con normalidad. Desde el sábado los chicos de sexto grado y sexto año volvieron a las aulas para concluir con las asignaturas pendientes y recibir apoyo escolar.

Se trata de 1.500 alumnos de educación primaria y 230 del secundario, quienes forman parte del programa dispuesto por la provincia para reforzar aquellos aprendizajes que habían quedado pendientes por la pandemia.

El sistema, denominado "Promoción Acompañada", consiste en que cada sábado de febrero, los niños y jóvenes deberán cursar las asignaturas pendientes con un cuerpo docente que se encarga de brindarles tutorías y acompañarlos durante el aprendizaje.