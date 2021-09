Cuando el kirchnerismo vació de poder al gobernador de Santa Cruz

El vaciamiento político que el kirchnerismo busca en el Gobierno de Alberto Fernández ya tiene un antecedente en Santa Cruz.

En 2011 la ruptura de La Cámpora con el gobernador Daniel Peralta generó un cortocircuito en la gestión que quedó marcada por su diferencia con Cristina Kirchner, que en su momento era Presidenta.

La ruptura surgió a partir de una batería de medidas económicas que presentó el gobernador provincial en la Legislatura.

“La situación actual de la provincia es responsabilidad objetiva de autoridades y actores claros e identificables”, explicaron en su momento en un comunicado titulado “Hacerse Cargo” desde la organización política que hoy lidera Máximo Kirchner, en medio de una revuelta social.

Entre las medidas que Peralta impulsaba se destacaba un ajuste fiscal en la negociación paritaria de los estatales, un argumento similar por el que hoy rechazan a Martín Guzmán en el Palacio de Hacienda. Además, se modificaban los requisitos para jubilarse. El proyecto imponía la edad de los 60 años para mujeres y 65 para hombres, y no más los 30 años de aportes.

Frente a esta iniciativa puntual comenzó el quiebre del kirchnerismo con el gobernador. Primero los legisladores anunciaron que no votarían a favor y el bloque oficialista pasó de tener 22 representantes a 14, mientras con los 8 restantes el kirchnerismo abrió su juego. A esto siguió un éxodo de funcionarios del Ejecutivo provincial que respondían a La Cámpora. En enero de 2012, Peralta rearmó su gabinete pero su capital político quedó debilitado.

Además, mientras esto se debatía distintas organizaciones obreras marcharon en contra del ajuste y la policía reprimió. Varios manifestantes quedaron heridos y alteró la crisis política.

Larga y sincera charla sobre política de nuestra Provincia y el País con Máximo Kirchner. Dialogando sobre nuestra visión del presente y el futuro. @danielrperalta ✌️ pic.twitter.com/JhbUWtYkR2 — Gabriela Alejandra Peralta (@GabyDiputadaPJ) August 14, 2021

El vínculo entre Peralta y la ex presidenta no siguió de la mejor forma. En 2013 el oficialismo provincial ganó la elección intermedia y el gobernador apuntó contra Cristina Kirchner: “Nosotros no desestabilizamos a nadie y no haremos lo que nos hacen los diputados de La Cámpora. Ustedes lo ven en el agravio permanente, la descalificación. Mandan a cualquier cuatro de copas a hablar mal del gobernador".

Las idas y vueltas de la política volvieron a encontrar a Peralta cerca del kirchnerismo para este año. Se reunió con Máximo Kirchner en agosto de este año en las oficinas del jefe del bloque oficialista de Diputados.

"Larga y sincera charla sobre política de nuestra provincia y el país con Máximo Kirchner. Dialogando sobre nuestra visión del presente y el futuro", redactó en Twitter la ex diputada provincial Gabriela Peralta.

