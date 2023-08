Santoro también habló de las violaciones a la veda: "No creo que Lousteau haya dado esa orden"

Leandro Santoro, precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, votó este domingo en las elecciones PASO 2023.

El actual diputado nacional ejerció su derecho de sufragio en una escuela de Boedo acompañado por su hija.

A la salida, fue interceptado por los medios de comunicación que lo esperaban para registrar sus declaraciones.

Allí, el precandidato a la jefatura de Gobierno porteño en el espacio de Sergio Massa expresó que las elecciones, a 40 años de la vuelta de la democracia:

“Lo primero que se me viene a la cabeza es lo que le costó a los argentinos reconquistar la democracia y la lucha por darle sentido social y dimensión ética”.

Luego, expresó: “es una emoción para uno al que le tocó vivir la transición democrática. Ojalá los chicos y las chicas puedan sentir lo mismo”.

Y a su vez solicitó a los votantes: "A pesar de que se está demorando mucho, le pido a la gente que vote lo que quiera votar”.

Qué dijo Santoro sobre la supuesta violación de la veda electoral por Martín Lousteau

Ante la pregunta de una de las periodistas que le consultó sobre los mensajes que le llegaron a algunos usuarios pidiendo que voten a Martín Lousteau. Santoro analizó:

“La gente se da cuenta. Yo quiero ser respetuoso. Supongo que Lousteau no habrá sido responsable de esto. No quiero creer que él haya dado la orden que se viole la veda electoral y se manipulen las bases de datos. Es algo que no puede suceder en un candidato que aspira a ser candidato a Jefe de Gobierno”.

Sin embargo, el precandidato de Unión por la Patria, también afirmó: “De cualquier manera, creo que la gente no es zonza y ve que si eso sucedió habla de una falta de ética bastante cuestionable”. .