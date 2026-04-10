Municipio de Sauce de Luna: pagaron sueldos con tickets para comida

La Intendencia de Sauce de Luna, en la provincia de Entre Ríos, tuvo que pagar parte de los sueldos municipales con un vale alimentario. Ante la falta de liquidez, el método de pago a los empleados tuvo que ser sustituido.

En una investigación realizada por La Nación, el intendente peronista Alcides Alderete confirmó que, por la falta de fondos en la caja municipal, entregó un ticket canasta de $50.000. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, dijo al medio.

El intendente del pueblo entrerriano había aumentado los sueldos municipales en un 300%, justificando que estaban muy bajos y que, cuando asumió, la localidad era “la Franja de Gaza”.

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“Esta es una ciudad muy pobre, no hay actividad privada. El que no trabaja en el colegio, la policía o el hospital es empleado municipal. No hay salida laboral”, explicó el intendente.

Sauce de Luna recibe alrededor de $167 millones por mes, entre coparticipación nacional y provincial. Según el mandatario, con esa suma paga los salarios de 60 empleados, 58 jornalizados y otros trabajadores contratados, además de la obra social, la caja jubilatoria y los seguros de riesgo de trabajo.

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A esto se suma que, según reconoció Alderete, el municipio tiene cuentas embargadas por juicios pendientes heredados de gestiones anteriores, lo que agrava la crisis financiera.

Según se supo, en una reunión gremial días atrás, ya había adelantado que la coparticipación venía baja. Además, reclamó que el 94% de la población no paga el impuesto municipal. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, reiteró.

En ese contexto, propuso que el bono no remunerativo de $30.000, que se pagaba junto al sueldo, fuera reemplazado este mes por un vale alimentario de $50.000. “Es un paliativo; tengo la esperanza de que mejore el mes que viene”, explicó.

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Alderete afirmó que hubo “muy buena recepción” de las autoridades provinciales, especialmente del gobernador de Rogelio Frigerio, con quien dijo tener buen diálogo y “buena voluntad”.

“No es culpa del gobernador; el Presidente no responde a las necesidades de la gente”, cuestionó Alderete, en referencia a la política económica de Javier Milei.

RG