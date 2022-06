Scioli se muestra hiperactivo, pero no adelanta una candidatura presidencial

Una visita al gobernador Axel Kicillof, un encuentro con el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y un recorrido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en sus primeras 24 horas como ministro adelantan que Daniel Scioli buscará mostrarse activo en un gobierno que necesita comenzar a dar buenas noticias y pensar en un 2023 con posibilidades.

No lo hizo antes de 2015 cuando finalmente recibió la bendición de Cristina Kirchner y no lo hará antes de que se definan las candidaturas de 2023. El ahora ministro de Desarrollo Productivo asegura que no especula sobre una posible postulación presidencial y que en estos meses de gestión enfocará “toda mi energía en ayudar y responder a la convocatoria del Presidente”.

En su nuevo rol, el funcionario también le escapa a la discusión interna del Frente de Todos que tienen como protagonistas al Presidente, Alberto Fernández y a la vicepresidenta. Pero también asegura que debe terminarse la grieta con la oposición. “Hay que buscar puntos de acuerdo en el país. La gente está pidiendo que nos pongamos de acuerdo en temas importantes”, aseguró en declaraciones a Radio la Red sobre la necesidad de dialogar con dirigentes de Juntos por el Cambio.

En ese marco, descartó diferencias con el diputado nacional Sergio Massa, uno de los pilares de la alianza oficialista. “No tengo ninguna rencilla, ningún tema personal, al contrario, tengo respeto por Sergio por lo que significa, porque es un pilar del Frente de Todos. Vamos a trabajar juntos con leyes que necesita el Ministerio de Desarrollo Productivo, como la ley de electromovilidad, automotriz, autopartes, Compre Argentino, hay una agenda legislativa muy importante”, aclaró en una entrevista que mantuvo con Radio Mitre.

El flamante funcionario además aclaró que su llegada al gabinete no responde a una especulación: “Si estuviera especulando me hubiese quedado haciendo mi agenda y mi trabajo en Brasil. Sé que llego en un momento difícil pero confío y no puedo ser indiferente y no puedo en la Embajada estar desprendido en lo que es el curso del gobierno. El Presidente consideró que yo en este momento podía ayudar en este Ministerio y acá estoy. Como he hecho siempre”, mencionó.

Acto seguido, pidió colocar el hombro “para el país” y que es necesario la colaboración de todos los sectores. Desde su visión, hoy es encargado de transmitir “una expresión. Siempre apelo a la voluntad popular. La gente evaluó mi gestión por los votos que saqué en ese momento. Inclusive en el balotaje me acuerdo que gané la elección en el Provincia de Buenos Aires, y la gente me vio gobernar 8 años”.

Scioli, asimismo, brindó definiciones sobre temas de coyuntura claves para su cartera. Sobre el cepo, apuntó que “hay una administración responsable con prioridades en las divisas en un contexto como este. Y paralelamente, se está trabajando en la solución de fondo, como exportar más”.

“Se están buscando inversiones en minería para que ingresen miles de millones de dólares genuinos, se va a poder exportar gas a Brasil y a Chile fundamentalmente con el desarrollo del gasoducto. Se está trabajando para incentivar cada vez más que las cosechas sigan aumentando y todo lo que está ocurriendo en el mundo con los precios de los commodities”, detalló.

En cuanto a insumos para fábricas, el ex gobernador bonaerense adelantó que habrá una evaluación firma por firma y sector por sector: “La prioridad es lo que se pueda aportar en Argentina e incentivar la sustitución de importaciones. Yo le puedo dar como ejemplo el caso de Brasil, zapatillas que se importaban se están produciendo acá, en Chivilcoy; en Eldorado, Misiones. Buses urbanos que se importaban ahora se están fabricando acá, con la empresa Marcopolo en Rosario”. En las próximas semanas, comenzará las recorridas por el interior que también funcionarán para medir hasta dónde los votantes pueden acompañar una nueva candidatura presidencial.